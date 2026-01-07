Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nieve tiñe de blanco Lluc: ¿Cuándo subirán las temperaturas en Mallorca?

Esta madrugada se han registrado temperaturas de -4 grados en Son Torrella, de -2 en Lluc, Campos y ses Salines, y de -1 en Sineu, Manacor, Petra, Binissalem y sa Pobla

Imagen de archivo de nieve en Escorca / Alberto Darder

Duna Márquez

Daniel Hidalgo

Lluc ha amanecido este miércoles cubierto por un fino manto blanco. La alerta amarilla por temperaturas bajo cero activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en toda Mallorca y las precipitaciones que han tenido lugar esta mañana han dejado nieve a 540 metros de altura, según ha explicado el geógrafo Albert Ambrós en su cuenta de X.

En la isla se han registrado esta madrugada temperaturas de -4 grados en Son Torrella, -2 en Lluc, Campos y ses Salines, y -1 en Sineu, Manacor, Petra, Binissalem y sa Pobla, según ha informado la Aemet.

El pasado 22 de diciembre se produjo la primera nevada del invierno, transformando radicalmente el paisaje de la Serra de Tramuntana, y el pasado lunes, antes de recibir a los Reyes Magos, la nieve volvió a caer en Son Torrella.

La llegada de la borrasca Francis a Mallorca acompañada de una masa de aire ártico ha provocado desde el inicio de la semana precipitaciones, avisos por fenómenos costeros y un considerable descenso de las temperaturas.

¿Hasta cuándo seguirá este frío en Mallorca?

Para este jueves 8 de enero la Aemet prevé en Mallorca un aumento localmente notable de las temperaturas nocturnas, dejando atrás las temperaturas bajo cero que han obligado a activar la alerta amarilla esta madrugada en la isla. Los termómetros marcarán entre los 7 y los 11 grados durante la madrugada y entre los 12 y los 16 durante el día. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología prevé intervalos nubosos durante la jornada.

Alerta en Mallorca para el viernes

El viernes 9 de enero continuará subiendo ligeramente las temperaturas nocturnas, según la previsión de la Aemet. Se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil ocasional y vientos de moderado a fuerte, provocando la alerta amarilla en la Serra de Tramuntana por fenómenos costeros con olas de hasta 4 metros y vientos de 50 a 65 kilómetros por hora.

