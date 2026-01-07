Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
taxis MallorcaMiguel Ríos Jaime AngladaSoterrar la Vía de CinturaEl Tiempo Sant SebastiàCrucero Mallorquines
instagramlinkedin

El Herbari Virtual de la UIB cumple 25 años con más de 2.300 especies catalogadas

El proyecto de la Universitat de les Illes Balears ha sumado casi 270.000 usuarios en el último año

Joan Rita, director del Herbari Virtual de la UIB.

Joan Rita, director del Herbari Virtual de la UIB. / A.Costa/UIB

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

El Herbari Virtual del Mediterrani Occidental cumple 25 años convertido en uno de los principales referentes en divulgación botánica en línea. El proyecto, impulsado desde la Universitat de les Illes Balears (UIB), cerró el último año con 2.327 especies catalogadas y una comunidad de cerca de 269.000 usuarios, consolidándose como una herramienta de consulta habitual tanto para especialistas como para el público general.

Según ha explicado la Universitat en un comunicado, este portal de acceso libre y gratuito pone a disposición de los usuarios imágenes de alta calidad e información sobre la flora del Mediterráneo Occidental, con especial atención en las islas. Su objetivo es facilitar el conocimiento y la identificación de plantas silvestres y cultivadas, y servir como recurso para investigadores, estudiantes, conservacionistas y aficionados a la naturaleza.

"El Herbari Virtual nació con la voluntad de hacer la botánica más accesible y visual, acercando la flora mediterránea tanto a profesionales como al público general", explica el doctor Joan Rita, profesor del Departamento de Biología de la UIB y director del proyecto.

El doctor Joan Rita está al frente del Herbari Virtual del Mediterrani Occidental de la UIB.

El doctor Joan Rita está al frente del Herbari Virtual del Mediterrani Occidental de la UIB. / A.Costa/UIB

Un sistema propio de imágenes y búsqueda avanzada

Una de las principales singularidades del Herbari Virtual es su sistema de imágenes, basado en el escaneado de material vegetal fresco. Esta técnica permite mostrar con fidelidad las partes más características de cada especie, de forma similar a los pliegos de un herbario físico. Después de su digitalización, los ejemplares se secan y se incorporan al herbario, lo que garantiza la trazabilidad del material y su posible revisión científica.

Actualmente, el portal incluye fichas de especies procedentes de Baleares, la Comunitat Valenciana y Catalunya. Además, ofrece contenidos en catalán, castellano e inglés y un sistema de búsqueda avanzada que permite localizar especies por nombre científico, nombre popular, hábitat o usos.

El Herbari Virtual se ha desarrollado bajo la dirección de Joan Rita, con la colaboración del doctor Xavier Font, de la Universitat de Barcelona, y del doctor Gonzalo Mateo, de la Universitat de València, además de numerosos colaboradores implicados en el trabajo de campo y en la elaboración de los contenidos. La última actualización informática del portal ha sido desarrollada por Pedro Juan Mayrata, de la UIB.

Después de 25 años de trayectoria, el Herbari Virtual del Mediterrani Occidental se ha consolidado como una referencia en la difusión del conocimiento botánico y como un ejemplo de cooperación interuniversitaria al servicio de la ciencia y la sociedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
  2. La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
  3. Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
  4. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
  5. Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
  6. La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca
  7. La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
  8. La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros

El Herbari Virtual de la UIB cumple 25 años con más de 2.300 especies catalogadas

El Herbari Virtual de la UIB cumple 25 años con más de 2.300 especies catalogadas

El sector del taxi en Baleares reclama al Govern denegar la concesión de casi 10.000 licencias de VTC: "Sería una hecatombe"

El sector del taxi en Baleares reclama al Govern denegar la concesión de casi 10.000 licencias de VTC: "Sería una hecatombe"

Son Tous abre sus puertas como centro de acogida para menores migrantes en Mallorca

Son Tous abre sus puertas como centro de acogida para menores migrantes en Mallorca

El Govern destina 2,5 millones en la modernización de la industria de Baleares

El Govern destina 2,5 millones en la modernización de la industria de Baleares

19 mallorquines darán la vuelta al mundo durante 4 meses en un crucero

19 mallorquines darán la vuelta al mundo durante 4 meses en un crucero

Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años

Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años

La presión turística subió en octubre en Mallorca, Menorca y Formentera y bajó en Ibiza

La presión turística subió en octubre en Mallorca, Menorca y Formentera y bajó en Ibiza

El PP reclama junto a Simebal una reforma consensuada del Estatuto Marco de los médicos

El PP reclama junto a Simebal una reforma consensuada del Estatuto Marco de los médicos
Tracking Pixel Contents