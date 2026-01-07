El Herbari Virtual de la UIB cumple 25 años con más de 2.300 especies catalogadas

El Herbari Virtual del Mediterrani Occidental cumple 25 años convertido en uno de los principales referentes en divulgación botánica en línea. El proyecto, impulsado desde la Universitat de les Illes Balears (UIB), cerró el último año con 2.327 especies catalogadas y una comunidad de cerca de 269.000 usuarios, consolidándose como una herramienta de consulta habitual tanto para especialistas como para el público general.

Según ha explicado la Universitat en un comunicado, este portal de acceso libre y gratuito pone a disposición de los usuarios imágenes de alta calidad e información sobre la flora del Mediterráneo Occidental, con especial atención en las islas. Su objetivo es facilitar el conocimiento y la identificación de plantas silvestres y cultivadas, y servir como recurso para investigadores, estudiantes, conservacionistas y aficionados a la naturaleza.

"El Herbari Virtual nació con la voluntad de hacer la botánica más accesible y visual, acercando la flora mediterránea tanto a profesionales como al público general", explica el doctor Joan Rita, profesor del Departamento de Biología de la UIB y director del proyecto.

El doctor Joan Rita está al frente del Herbari Virtual del Mediterrani Occidental de la UIB. / A.Costa/UIB

Un sistema propio de imágenes y búsqueda avanzada

Una de las principales singularidades del Herbari Virtual es su sistema de imágenes, basado en el escaneado de material vegetal fresco. Esta técnica permite mostrar con fidelidad las partes más características de cada especie, de forma similar a los pliegos de un herbario físico. Después de su digitalización, los ejemplares se secan y se incorporan al herbario, lo que garantiza la trazabilidad del material y su posible revisión científica.

Actualmente, el portal incluye fichas de especies procedentes de Baleares, la Comunitat Valenciana y Catalunya. Además, ofrece contenidos en catalán, castellano e inglés y un sistema de búsqueda avanzada que permite localizar especies por nombre científico, nombre popular, hábitat o usos.

El Herbari Virtual se ha desarrollado bajo la dirección de Joan Rita, con la colaboración del doctor Xavier Font, de la Universitat de Barcelona, y del doctor Gonzalo Mateo, de la Universitat de València, además de numerosos colaboradores implicados en el trabajo de campo y en la elaboración de los contenidos. La última actualización informática del portal ha sido desarrollada por Pedro Juan Mayrata, de la UIB.

Después de 25 años de trayectoria, el Herbari Virtual del Mediterrani Occidental se ha consolidado como una referencia en la difusión del conocimiento botánico y como un ejemplo de cooperación interuniversitaria al servicio de la ciencia y la sociedad.