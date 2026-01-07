El Govern destina 2,5 millones en la modernización de la industria de Baleares

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha presentado este miércoles la convocatoria de ayudas destinadas a impulsar la modernización de la estructura productiva y la digitalización de la actividad industrial en Baleares, dotada con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

El acto de presentación se ha celebrado en la sede de la empresa NexBiolínea, perteneciente al sector de los laboratorios de investigación, y también ha participado el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

Durante su intervención, Sáenz de San Pedro ha señalado que, con esta nueva convocatoria de cara al 2026, se pretende apoyar al tejido productivo balear para "modernizarse y mejorar su competitividad dentro del sector de la industria".

De este modo, ha puntualizado que la industria supone un "grueso importante" dentro de sector empresarial de Baleares y estas subvenciones "incentivan las inversiones de todo este tejido".

Podrán acogerse a estas ayudas las microempresas, pequeñas y medianas empresas, las personas trabajadoras autónomas, los centros de desarrollo industrial que operen en el sector industrial de la comunidad autónoma, así como los laboratorios dedicados a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico que estén establecidos físicamente en Baleares.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 15 de enero a las 00.00 horas, hasta el 15 de febrero a las 23.59 horas.

Las ayudas se estructuran en tres programas y están orientadas a la adquisición de activos materiales e inmateriales vinculados al proceso industrial, que deban utilizarse o ponerse en funcionamiento por primera vez o, en determinados supuestos, a la adquisición de activos materiales previamente utilizados.

En concreto, el Programa I está destinado a proyectos de diseño e innovación industrial, el Programa II incluye inversiones relacionadas con el proceso productivo, como la adquisición e instalación de maquinaria, entre otros gastos subvencionables, y el Programa III se dirige a actuaciones de digitalización.

En los tres programas, la ayuda cubrirá el 50% del importe de la factura, IVA excluido. La inversión mínima exigida será de 2.000 euros en el Programa I de Diseño e Innovación, con un importe máximo subvencionable de 10.000 euros por beneficiario; y de 5.000 euros en los programas II de Producción y III de Digitalización. En estos dos últimos casos, el importe máximo subvencionable será de 20.000 euros por beneficiario.