El Govern destina 1,25 millones a formar profesores universitarios

La conselleria de Educación y Universidades ha convocado ayudas por un importe de 1,25 millones de euros para reforzar la formación de futuro profesorado universitario en áreas con déficit estructural de personal, mediante ocho contratos predoctorales para la realización de tesis doctorales.

Según informó ayer el Govern en un comunicado, las ayudas se articulan en dos convocatorias diferenciadas, una dirigida a titulados en Medicina y Enfermería y otra destinada al resto de áreas de conocimiento con necesidades específicas de profesorado.

La convocatoria orientada a Medicina y Enfermería, que se publica por primera vez de forma independiente, contempla tres contratos predoctorales para el desarrollo de la tesis doctoral con una dotación global de 550.000 euros.

Los beneficiarios de estas ayudas podrán compatibilizar la actividad asistencial en cualquier institución sanitaria de Balears con el desarrollo de la tesis doctoral. El plazo para completar la formación en estas áreas se amplía de cuatro a cinco años debido a la carga laboral asociada a la actividad asistencial.

La segunda convocatoria incluye cinco contratos predoctorales para áreas como Farmacia, Matemáticas e Informática, Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, y Derecho público y privado, con una dotación total de 700.000 euros. Los beneficiarios dispondrán de cuatro años para completar su formación doctoral.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el 27 de enero y finalizará el 26 de febrero.