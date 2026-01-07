La falta de conciliación impacta gravemente en la salud mental de las madres monoparentales en Baleares

La sobrecarga laboral, de cuidados y de tareas domésticas tiene un impacto directo y preocupante en la salud mental de las mujeres que encabezan familias monoparentales en Balears. Así lo concluye un estudio presentado por la Asociación de Familias Monoparentales de las Illes Balears (FAMOIB), que analiza las consecuencias de la falta de conciliación en este colectivo, mayoritariamente femenino.

El informe, financiado por el Institut Balear de la Dona (IBDona), señala que más del 90 % de las familias monoparentales en Balears están encabezadas por mujeres, una cifra superior a la media estatal. A partir de una metodología mixta que combina encuestas y entrevistas realizadas en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, el estudio pone de relieve el elevado nivel de estrés, ansiedad y agotamiento emocional que sufren estas mujeres en su día a día.

Ansiedad, estrés y falta de conciliación

Según los datos recogidos, el 50,7 % de las participantes afirma sentir estrés muy a menudo y el 28,8 % reconoce padecer ansiedad con la misma frecuencia. Además, el 88,2 % considera que su situación familiar influye de forma significativa en su capacidad para conciliar la vida laboral y personal, con consecuencias negativas para su bienestar general. El 32,8 % señala que organizar las responsabilidades familiares y laborales resulta muy difícil, frente a solo un 11,8 % que lo percibe como una tarea sencilla.

La falta de flexibilidad laboral aparece como uno de los principales obstáculos. Un 41,5 % de las encuestadas califica su trabajo como "nada flexible", mientras que la escasez de redes de apoyo agrava aún más la situación. Como consecuencia, el 40,6 % ha recurrido a medicación para dormir, lo que refleja un elevado nivel de insomnio asociado al estrés continuado.

El impacto en la salud mental se traduce también en sentimientos persistentes de frustración, declarados por el 55,8 % de las participantes, y en un alto grado de agotamiento psicológico y emocional. Más de la mitad, un 57,2 %, ha buscado ayuda profesional a través de psicólogos, psiquiatras o atención primaria. Las entrevistas cualitativas evidencian, además, la falta de tiempo para el autocuidado y el ocio personal.

En cuanto a las políticas públicas, el estudio recoge una percepción crítica. El 53,7 % de las mujeres afirma no haber tenido nunca acceso preferente a recursos de conciliación, y el 46,7 % se siente poco informada sobre los derechos y ayudas disponibles en Balears. No obstante, el 63,8 % considera que investigaciones como esta son muy relevantes para mejorar las políticas públicas. En este sentido, el permiso de 26 semanas por nacimiento para familias monoparentales en la administración pública es valorado muy positivamente por el 61,1 % de las encuestadas, aunque reclaman mejoras en flexibilidad horaria y en el acceso a servicios de cuidados asequibles.

El informe subraya también que factores propios del contexto balear, como la insularidad, el elevado coste de la vida y la estacionalidad laboral, intensifican las desigualdades que afectan a las familias monoparentales. Ante esta realidad, desde FAMOIB reclaman un mayor apoyo institucional para prevenir situaciones de exclusión social y desigualdad estructural.

"Pone en riesgo su salud mental"

"La mujeres monoparentales en Baleares cargan solas con una doble jornada que pone en riesgo su salud mental. Teníamos nuestras sospechas, pero con este estudio se diagnostica el problema y se proponen recomendaciones concretas para el Institut Balear de la Dona y el Govern", afirma la presidenta de FAMOIB, Catalina Servera. "Hablamos de medidas como una mayor flexibilidad laboral, el desarrollo de la Ley balear de conciliación, el acceso preferente a servicios de cuidados y campañas de corresponsabilidad y sensibilización", añade