Un exmenor de es Pinaret escupe a una educadora al verla en la calle

Los trabajadores del centro de reclusión de es Pinaret, en Marratxí, ya no solo tienen que enfrentarse a la violencia casi diaria que se produce en el recinto cerrado, donde habitan menores que han cometido delitos. Ahora la violencia ya se ha trasladado a la calle. Hace pocos días una trabajadora del centro sufrió un episodio de amenazas cuando se encontraba en la calle. Coincidió con un chico, ahora ya mayor de edad, que hace años estuvo en el centro de reclusión, sometido a un programa específico por sus especiales características. Parece que el chico abandonó el centro con un mal recuerdo del control que los educadores mantenían sobre él durante los meses que estuvo privado de libertad, después de cometer varios delitos.

Según algunos testigos, el joven parecía muy alterado y daba la impresión de que se encontraba bajo los efectos de las drogas. Lo cierto es que identificó a la educadora del centro, se acercó al lugar donde se encontraba la mujer y, además de insultarla y amenazarla de muerte, la escupió. Por fortuna, el incidente no fue a más, pero la mujer, lógicamente, entró en un estado de nerviosismo porque no se esperaba la reacción de este antiguo interno.

A este incidente hay que sumar el acto violento que se produjo hace varios días en la parte exterior del centro de reclusión de Marratxí. Un grupo de jóvenes, entre los que seguramente se encontraba algún antiguo interno de es Pinaret, logró acceder a la zona donde están estacionados los vehículos de los trabajadores. Se dedicaron a agujerear las ruedas de varios vehículos e incluso forzaron la cerradura de alguno de ellos. Se da la circunstancia que una de las educadoras, antes de iniciar su turno laboral, se dedicó a realizar las compras navideñas, que había dejado guardadas en el interior del maletero de su coche. Los delincuentes lograron forzar el vehículo y descubrieron los paquetes de los regalos. Acto seguido los robaron.

El centro cuenta con cámaras que apuntan al exterior y se supone que cubren toda la zona donde están estacionados los vehículos de los trabajadores. Sin embargo, el sistema de seguridad es algo antiguo y en este caso sí es cierto que la cámara grabó a unos chicos en el momento que entraban en el recinto de seguridad, pero la mala calidad de las imágenes impide identificar a los intrusos.

Los trabajadores llevan meses denunciando las difíciles condiciones laborales que se ven obligados a aceptar. Denuncian que en este momento los adolescentes que están recluidos tienen un perfil muy violento y por tanto les cuesta mucho aceptar la autoridad que representan los educadores. Desde hace meses prácticamente todos los días se produce algún incidente entre los internos y los trabajadores y alguno de ellos ha sido especialmente grave. En una ocasión uno de los chicos arrojó su orina sobre una de las educadoras. Otras veces los internos se dedican a insultar y amenazar a los trabajadores que les controlan.

El plus de peligrosidad que no se paga

A principios de año los trabajadores de es Pinaret, convocados por los sindicatos representados en el Comité de Empresa, salieron a la calle para protestar por las deficientes condiciones laborales que estaban sufriendo. Y protestaron con el objetivo de conseguir que la administración, en este caso la fundación que gestiona el centro, les reconociera la peligrosidad que sufren y, por lo tanto, se les pagara un plus por este concepto. De pronto, las protestas se suspendieron como consecuencia de que la entonces consellera Catalina Cirer, responsable política del centro, se comprometió a pagarles este plus al entender que era una reclamación justa. Desde este compromiso y hasta ahora la administración no ha cumplido con la palabra dada y esta situación está provocando un profundo malestar entre los trabajadores. Catalina Cirer ya no está al frente de la conselleria de Afers Socials, pero su sucesora, de momento, no ha cumplido con el compromiso alcanzado con la plantilla de trabajadores del centro. La excusa que reciben es que esta decisión de pagarles no depende de esta Conselleria si antes Presupuestos no lo aprueba.