Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería del NiñoPascua MilitarIncendios en MallorcaTrabajadores Aeropuerto FríoCartel Sant Sebastià
instagramlinkedin

El Banco de Sangre de Baleares alerta de que las reservas están por debajo del 50% y hace un llamamiento a la población

Tubos de sangre en un laboratorio

Tubos de sangre en un laboratorio / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

EP

Palma

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha alertado de que las reservas de sangre se encuentran por debajo del 50 por ciento de las necesidades semanales y ha hecho un llamamiento a la población para que haga donaciones.

En estos momentos, varios grupos sanguíneos presentan niveles inferiores a los óptimos, especialmente los grupos 0+, A+, 0- y A-, con reservas "muy por debajo" de lo necesario. Algunos grupos como AB- y B- se encuentran prácticamente sin existencias disponibles.

Según ha señalado el Banco de Sangre en un comunicado, la sangre es un recurso imprescindible, necesario para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, partos complicados, accidentes y múltiples patologías graves.

Por ello, mantener unas reservas adecuadas es vital para poder responder con rapidez y seguridad a cualquier necesidad transfusional.

Así, desde el Banco de Sangre han hecho un llamamiento a la población sana, especialmente a las personas de entre 18 y 65 años, para que acudan a donar sangre en los puntos fijos y campañas móviles que se realizan diariamente en todas las islas.

En la situación actual, han remarcado, cada donación cuenta y es fundamental para mantener la actividad asistencial con normalidad. El Bstib ha apuntado que donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar hasta tres vidas gracias a las plaquetas, plasma y glóbulos rojos que se obtienen de cada donación.

Noticias relacionadas y más

La información sobre lugares y horarios de donación está disponible en la página web del Banco de Sangre de Baleares, donde también se puede reservar cita previa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents