El Banco de Sangre de Baleares alerta de que las reservas están por debajo del 50% y hace un llamamiento a la población
El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha alertado de que las reservas de sangre se encuentran por debajo del 50 por ciento de las necesidades semanales y ha hecho un llamamiento a la población para que haga donaciones.
En estos momentos, varios grupos sanguíneos presentan niveles inferiores a los óptimos, especialmente los grupos 0+, A+, 0- y A-, con reservas "muy por debajo" de lo necesario. Algunos grupos como AB- y B- se encuentran prácticamente sin existencias disponibles.
Según ha señalado el Banco de Sangre en un comunicado, la sangre es un recurso imprescindible, necesario para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, partos complicados, accidentes y múltiples patologías graves.
Por ello, mantener unas reservas adecuadas es vital para poder responder con rapidez y seguridad a cualquier necesidad transfusional.
Así, desde el Banco de Sangre han hecho un llamamiento a la población sana, especialmente a las personas de entre 18 y 65 años, para que acudan a donar sangre en los puntos fijos y campañas móviles que se realizan diariamente en todas las islas.
En la situación actual, han remarcado, cada donación cuenta y es fundamental para mantener la actividad asistencial con normalidad. El Bstib ha apuntado que donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar hasta tres vidas gracias a las plaquetas, plasma y glóbulos rojos que se obtienen de cada donación.
La información sobre lugares y horarios de donación está disponible en la página web del Banco de Sangre de Baleares, donde también se puede reservar cita previa.
