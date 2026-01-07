Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
taxis MallorcaMiguel Ríos Jaime AngladaSoterrar la Vía de CinturaEl Tiempo Sant SebastiàCrucero Mallorquines
instagramlinkedin

El temporal de nieve deja cuatro vuelos cancelados a Baleares desde París y Eindhoven

En total, se suman más de 2.000 vuelos eliminados desde principios de esta semana

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EP

MADRID

El temporal de nieve que está afectando a varios aeropuertos, como el de Ámsterdam, los de París y el de Bruselas, ha provocado la cancelación de cuatro vuelos, entre salidas y llegadas, en los aeropuertos de Palma e Ibiza.

En concreto, según la información de los vuelos de Aena, este miércoles se han cancelado dos vuelos entre Palma y París, así como otros dos entre Ibiza y Eindhoven.

Caos aéreo en Europa

Cabe señalar que el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam ha cancelado este miércoles más de 700 vuelos debido al persistente clima invernal y los fuertes vientos que llevan afectando a sus instalaciones en los últimos días, mientras que los aeródromos parisinos Orly y Charles de Gaulle, junto con el de Bruselas, también han anunciado cancelaciones y retrasos por el temporal.

En el caso del aeropuerto de la capital neerlandesa, espera más supresión de operaciones, principalmente de vuelos europeos. En total, suma más de 2.000 vuelos eliminados desde principios de esta semana.

Impacto en París y Bruselas

Sobre los aeródromos parisinos, el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, ha informado que alrededor de 100 vuelos han sido cancelados en Charles de Gaulle y aproximadamente 40 en Orly, según prensa local.

La retirada de nieve de las pistas y el deshielo de las aeronaves son los principales obstáculos que están afectando a la operativa de los aeródromos.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el aeropuerto de Bruselas ha informado en su web que, debido al deshielo de las aeronaves y a la limpieza de nieve de las pistas y calles de rodaje durante las nevadas, se esperan retrasos en los vuelos durante todo el día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
  2. La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
  3. Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
  4. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
  5. Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
  6. La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca
  7. La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
  8. La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros

El temporal de nieve deja cuatro vuelos cancelados a Baleares desde París y Eindhoven

El Herbari Virtual de la UIB cumple 25 años con más de 2.300 especies catalogadas

El Herbari Virtual de la UIB cumple 25 años con más de 2.300 especies catalogadas

El sector del taxi en Baleares reclama al Govern denegar la concesión de casi 10.000 licencias de VTC: "Sería una hecatombe"

El sector del taxi en Baleares reclama al Govern denegar la concesión de casi 10.000 licencias de VTC: "Sería una hecatombe"

Son Tous abre sus puertas como centro de acogida para menores migrantes en Mallorca

Son Tous abre sus puertas como centro de acogida para menores migrantes en Mallorca

El Govern destina 2,5 millones en la modernización de la industria de Baleares

El Govern destina 2,5 millones en la modernización de la industria de Baleares

19 mallorquines darán la vuelta al mundo durante 4 meses en un crucero

19 mallorquines darán la vuelta al mundo durante 4 meses en un crucero

Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años

Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años

La presión turística subió en octubre en Mallorca, Menorca y Formentera y bajó en Ibiza

La presión turística subió en octubre en Mallorca, Menorca y Formentera y bajó en Ibiza
Tracking Pixel Contents