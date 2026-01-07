Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

19 mallorquines darán la vuelta al mundo durante 4 meses en un crucero

El barco ha sido equipado con un 'Yacht Club' o “yate dentro de un barco”, así como un nuevo gimnasio y dos nuevos restaurantes

Este miércoles ha zarpado de Barcelona el MSC Magnifica para visitar 46 destinos en 33 países hasta el 5 de mayo, en una vuelta al mundo en la que participan 258 españoles, de los que 19 son mallorquines.

El viaje denominado 'MSC World Cruise 2026' será una travesía de 132 días alrededor del mundo, con escalas en Europa, el Caribe, las Américas, el Pacífico, Australia, Asia, el sur de África y las islas del Océano Índico, ha detallado MSC Cruceros en un comunicado.

Además de los 258 pasajeros españoles, la tripulación también cuenta con representación española, con la responsable de la tripulación joven y el jefe de medicina.

Antes de zarpar para dar la vuelta al mundo, el 'MSC Magnifica' ha sido reformado en astillero donde ha sido equipado con un 'Yacht Club', que incopora el concepto de “yate dentro de un barco”, así como un nuevo gimnasio con salas de yoga y spinning, y dos nuevos restaurantes especializados en carne y en cocina asiática.

