19 mallorquines darán la vuelta al mundo durante 4 meses en un crucero
El barco ha sido equipado con un 'Yacht Club' o “yate dentro de un barco”, así como un nuevo gimnasio y dos nuevos restaurantes
Este miércoles ha zarpado de Barcelona el MSC Magnifica para visitar 46 destinos en 33 países hasta el 5 de mayo, en una vuelta al mundo en la que participan 258 españoles, de los que 19 son mallorquines.
El viaje denominado 'MSC World Cruise 2026' será una travesía de 132 días alrededor del mundo, con escalas en Europa, el Caribe, las Américas, el Pacífico, Australia, Asia, el sur de África y las islas del Océano Índico, ha detallado MSC Cruceros en un comunicado.
Además de los 258 pasajeros españoles, la tripulación también cuenta con representación española, con la responsable de la tripulación joven y el jefe de medicina.
Antes de zarpar para dar la vuelta al mundo, el 'MSC Magnifica' ha sido reformado en astillero donde ha sido equipado con un 'Yacht Club', que incopora el concepto de “yate dentro de un barco”, así como un nuevo gimnasio con salas de yoga y spinning, y dos nuevos restaurantes especializados en carne y en cocina asiática.
- El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros