Vacaciones en Mallorca: estos son los nuevos hoteles que abrirán en 2026

Este 2026, Mallorca vivirá numerosas aperturas de hoteles, especialmente en los grandes destinos turísticos del suroeste. Como en años anteriores, se trata sobre todo de establecimientos que han cambiado de propietarios y que reabrirán bajo nueva gestión tras una renovación integral o una profunda reforma.

Mandarin Oriental Punta Negra

Uno de los proyectos más esperados es el nuevo hotel de lujo Mandarin Oriental Punta Negra, cuya apertura estaba prevista inicialmente para 2024. Sin embargo, las complejísimas obras de remodelación —el antiguo hotel Punta Negra, construido en 1966, fue demolido por completo y reconstruido desde cero— provocaron importantes retrasos.

Según aseguró a Mallorca Zeitung el director de Marketing & Commerce, Raúl Guerra, el hotel abrirá a más tardar el 1 de julio de 2026. Desde hace meses, la cadena de lujo con sede en Hong Kong busca personal para el establecimiento. El hotel contará con 131 habitaciones, de las cuales 44 serán suites y nueve bungalows. Cinco restaurantes ofrecerán una amplia propuesta gastronómica. En temporada alta, los precios arrancarán en 2.500 euros por noche en habitación doble con desayuno.

Hotel Golf Santa Ponça

Más asequible será previsiblemente la reapertura del Hotel Golf Santa Ponça, también situado en el municipio de Calvià. Tras su renovación, el establecimiento será gestionado por la Summum Hotel Group, aunque bajo la marca The Meliá Collection. Será el cuarto hotel que ambas compañías gestionan conjuntamente.

El hotel, un cuatro estrellas superior inaugurado originalmente en 1977, se encuentra en plena reforma y está rodeado por el campo de golf Golf Santa Ponça. Entre las novedades figuran una terraza en la azotea, modernas salas de reuniones, varias piscinas y un spa. Dispondrá de 88 habitaciones, aunque aún no se ha anunciado una fecha concreta de apertura.

Hotel Tangerine

En Magaluf y Palmanova también habrá varias novedades en 2026. En Magaluf, la joven marca Honne Hotels ampliará su presencia en Mallorca con el Hotel Tangerine, que será el segundo establecimiento de la cadena en la isla.

La marca, con sede en Palma y perteneciente al grupo Hoteles Saint Michel, solo gestiona actualmente el hotel Copaiba en Playa de Palma. El Hotel Tangerine abrirá en el antiguo HSM Don Juan, será un tres estrellas superior y estará destinado exclusivamente a adultos.

El establecimiento se dirige de forma explícita a estancias largas y nómadas digitales que quieran realizar una workation en Mallorca. Para ello, contará con espacios de coworking. Por el momento, no se ha confirmado la fecha exacta de apertura.

Caramelo Calvià Beach

También como hotel solo para adultos se mantendrá el nuevo Caramelo Calvià Beach, el segundo establecimiento de esta marca premium del grupo Globales en Mallorca.

El hotel abrirá en verano de 2026 en Palmanova, en el edificio del antiguo Cook’s Club Calvià Beach, que ya estaba reservado únicamente a adultos y fue renovado en 2023. El establecimiento dispone de 211 habitaciones, una gran piscina, varias terrazas y un gimnasio moderno.

Cabau Aquasol

Palmanova sumará otro hotel más en 2026. La cadena Cabau Hotels reabrirá en verano el Cabau Aquasol tras una renovación integral, ya como hotel de cuatro estrellas.

Según la cadena mallorquina, el nuevo diseño apostará por una imagen más mediterránea y fresca. El área de bienestar será una de las zonas que se renovará por completo.

Hotel Alcanada

También en el norte de la isla habrá una novedad destacada. La cadena mallorquina Garden Hotels asumirá al inicio de la temporada 2026 la gestión del Hotel Alcanada, situado en la urbanización del mismo nombre, en Alcúdia.

El hotel cuenta con 46 habitaciones, está ubicado muy cerca del campo de golf de Alcanada y abrirá sus puertas el 1 de abril de 2026. La operación forma parte de la estrategia de expansión de Garden Hotels, que en junio pasado inauguró los Gomila Palma Apartments. En 2026, la compañía prevé además nuevas aperturas en Punta Cana (México) y Fuerteventura.

Boutique hotel en El Terreno

En el barrio palmesano de El Terreno, cerca de los Gomila Apartments de Garden Hotels, está prevista la apertura de un nuevo hotel boutique a lo largo de este año.

La cadena Piñero adquirió un edificio protegido como patrimonio histórico en la Avinguda Joan Miró, obra del arquitecto mallorquín Francesc Casas Llompart, construido en 1932. El inmueble histórico se encuentra actualmente en proceso de restauración.

Justo al lado, la cadena ha levantado un nuevo edificio de diseño contemporáneo, concebido como casa pasiva. El conjunto hotelero está previsto que abra en los próximos meses.