La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller

El Gordo del Niño reparte dos millones de euros, mientras el segundo y el tercer premio esquivan Baleares

Bartolomé Oliver padre e hijo que regentan el estanco Can Ximet, donde se ha vendido el primer premio de la Lotería del Niño.

Bartolomé Oliver padre e hijo que regentan el estanco Can Ximet, donde se ha vendido el primer premio de la Lotería del Niño. / Joan Mora

Duna Márquez

Carlota Pizá

Palma

Mallorca ha empezado el año con una gran noticia para los aficionados a la lotería. El primer premio de la Lotería del Niño ha caído en la isla y ha dejado dos millones de euros por serie en numerosas localidades, entre ellas, Sóller, convirtiéndose en el gran protagonista del sorteo celebrado este lunes. En concreto, en el estanco Can Ximet, regentado por Bartolomé Oliver padre e hijo, que ha vendido un décimo valorado en 200 mil euros por máquina.

El número agraciado ha sido el 06703, que ha repartido la suerte en numerosos puntos del país, pero que en el caso de Baleares sí ha tenido una parada directa en Mallorca, concretamente en el municipio solleric. Una noticia que contrasta con el resultado de los otros grandes premios, que esta vez han pasado de largo.

El primer premio sí deja dinero en la isla

El 06703, premiado con 2.000.000 de euros por serie (200.000 euros por décimo), ha sido vendido también en provincias como Pontevedra, Barcelona, Granada, Málaga, Navarra, Salamanca, Guipúzcoa, Segovia, Vitoria, Madrid, Cuenca, San Sebastián, Jaén, Valencia, Bilbao o Zaragoza, entre otras.

En Mallorca, el hecho de que haya tocado en Sóller garantiza que la isla se beneficie directamente del sorteo, aunque no se descarta que décimos vendidos en otros puntos de España hayan acabado en manos de residentes o visitantes mallorquines.

El segundo y el tercer premio, sin fortuna en Baleares

Por el contrario, el segundo premio, correspondiente al número 45875 y dotado con 750.000 euros por serie, no ha dejado rastro en Mallorca. Este premio ha sido vendido en localidades como Pontevedra, Almería, Barcelona, Aranjuez y Madrid.

Tampoco ha habido suerte con el tercer premio, el 32615, que reparte 250.000 euros por serie y que ha sido consignado en Burgos y Granada, sin ventas registradas en las islas.

