Cuánto gasta el turista de lujo en Baleares: La UIB prepara un informe de impacto económico del turismo prémium

Hace ya bastante tiempo que el sector quiere poner sus propias cifras al segmento del turismo de lujo en Baleares, un nicho que va en aumento y del que se destaca su alto impacto económico. Por fin parece que será una realidad en 2026, cuando está previsto que se publique un informe en el que trabaja la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Así lo avanza Essentially Mallorca, la asociación que reúne la oferta de lujo en la isla y que ha estado tras las administraciones para que apoyaran su iniciativa. La entidad que lidera Jesús Cuartero cierra el año con más de 75 socios, con un crecimiento del 15 % entre sus miembros. Como destacan, se reparte "equitativamente entre alojamiento y el resto de la cadena de valor, lo que favorece la transversalidad de la asociación". Por otro lado, Essentially avanza que este próximo año centrará su estrategia promocional en Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Australia, aprovechando las nuevas conexiones aéreas con el aeropuerto de Palma para reforzar el posicionamiento de la isla como destino de lujo.

En cuanto al informe de impacto económico del turismo de lujo en Baleares, desde Essentially se explica que lo están llevando a cabo con la UIB. Una vez recopilados los datos ahora se está procediendo a su análisis. Se estima que se hará público en marzo.

El turista de lujo llega a hacer un gasto turístico diez veces superior al turista ordinario, además de que también implica mayor volumen de contrataciones de trabajadores, por ejemplo en los alojamientos, por el servicio a la medida que se brinda a los viajeros. En el caso de Mallorca, como se viene observando desde Essentially, este visitante se siente muy atraído por el producto local y el "lujo tranquilo" que oferta la isla. Los principales mercados se reparten entre Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Año con año crece el nicho de turistas que viajan solos, especialmente mujeres, ya suponen un 20 %. Cuatro de cada diez de sus clientes viajan en pareja y el 15 % son familias con niños.

Ralentización del turismo alemán

Respecto a cómo ha sido 2025, Jesús Cuartero hace un balance "muy positivo por la consolidación de Essentially como asociación clave en la promoción de Mallorca como destino de lujo". Sobre el buen comportamiento del año pasado, este segmento resalta la consolidación del mercado americano que en algunos hoteles ya es el primero y también se observa una ralentización que "no caída", del turismo alemán.

Este diciembre la entidad celebró su asamblea anual en la que se dio cuenta de un ejercicio en el que han fortalecido alianzas estratégicas y se presentaron las prioridades que marcarán su rumbo los próximos años. En 2026 Essentially Mallorca centrará sus esfuerzos en mercados emergentes estratégicos como Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Australia, aprovechando las nuevas conexiones aéreas que refuerzan el posicionamiento de Mallorca como destino de lujo "sin perder de vista la esencia del proyecto: un lujo responsable, sostenible y regenerativo"

"Hemos avanzado de forma sólida en nuestro propósito de impulsar un turismo de calidad que cuide el destino y aporte beneficios reales a la comunidad local", dice el presidente de Essentially. "La apuesta por nuevos mercados internacionales refuerza nuestra estrategia a largo plazo”, apostilla Cuartero.

De cara a 2026 el presidente de Essentially avanza que hay "muy buenas expectativas. Esperamos que sea un año especialmente favorable, con un crecimiento equilibrado y alineado con nuestra filosofía de lujo sostenible y turismo regenerativo, que va más allá de la sostenibilidad tradicional”. Con esta hoja de ruta, reafirma su compromiso con consolidar a Mallorca como "un referente internacional del lujo consciente".