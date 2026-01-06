El comercio de Mallorca empieza un 2026 "duro" con unas rebajas "cortas"

El comercio de Mallorca va a iniciar un 2026 que se pronostica como "duro" con unas rebajas que se anuncian como "cortas". Las presidentas de las patronales Afedeco y Pimeco, Joana Manresa y Carolina Domingo respectivamente, coinciden en que el ejercicio que acaba de iniciarse va a ver como siguen desapareciendo tiendas tradicionales, en parte por la ausencia de un relevo generacional, y califican de "supervivencia" la situación del conjunto del sector.

La mayoría de comercios de la isla ha decidido poner el anuncio de los descuentos a partir del día 7, aunque siempre se dan casos en los que se avanza el comienzo de las rebajas de invierno, pero las expectativas de las pequeñas tiendas y de las grandes superficies son que el aumento de las ventas que van a impulsar estas ofertas, siendo apreciable, va a ser corto en el tiempo, limitándose en buena medida a las dos primeras semanas, con la previsión de ofrecer a partir de febrero la moda de primavera-invierno. Eso explica también que desde las grandes empresas se anuncie su intención de abrir la campaña directamente con descuentos potentes (se sitúan entre el 30% y el 50% en muchos productos), al ser conscientes de que el plazo para desprenderse de su stock invernal va a ser limitado.

Se señala que las ventas navideñas se han visto respaldadas por la meteorología, con lluvias y bajada de las temperaturas, lo que explica que la presidenta de Pimeco hable de una facturación en moda y complementos algo mejor de lo esperado, mientras que la de Afedeco añade también la fortaleza que ha mostrado el comercio de alimentación pese a una tendencia creciente a adquirir marcas blancas, pero ambas hablan de un conjunto de 2025 con una actividad para los establecimientos tradicionales con una tendencia a la baja. Carolina Domingo reconoce que el sector ha descartado que se puedan recuperar los niveles de demanda anteriores a la pandemia, después de que la aparición de la covid y las restricciones a la movilidad impulsaran el uso de las plataformas digitales para hacer las compras.

El gran comercio anuncia unas rebajas invernales con grandes descuestos desde el primer día / G. Bosch

Inicio de 2026

El inicio de 2026 va a venir marcado por la campaña invernal de rebajas, pero se pone de relieve que se trata de un periodo que ya ha perdido buena parte del impacto que para el sector tuvo en el pasado, una vez que la aplicación de descuentos "se ha extendido a todo el año" y otras promociones del sector, como la del Black Friday, han tomado el protagonismo.

Por ello, grandes y pequeños hablan de unos "buenos" primeros días de rebajas, pero con un consumo que se va a diluir una vez superadas las dos primeras semanas para llenar los estantes con la moda para la primavera con notable velocidad.

La preocupación se centra en lo que resta del año, especialmente durante las semanas que faltan hasta el inicio de la temporada turística con la celebración de la Semana Santa.

Hay dos aspectos que preocupan especialmente al sector, y que tienen que ver con la capacidad de gasto de su clientela.

Por lo que respecta a los residentes, grandes y pequeños comercios coinciden en que el encarecimiento de la vivienda, ya sea en compra o alquiler, está obligando a reducir el capítulo del presupuesto familiar que se dedicaba a la compra en el comercio, con un impacto que está siendo evidente en segmentos como el de la moda. Hace ya algunos días que se anunció el fin del periodo de elevado consumo que se abrió al salir de la pandemia.

Consumo turístico

Pero en el caso del gasto realizado por los turistas, lo que preocupa es que el fuerte aumento de los precios hoteleros de Mallorca y del transporte aéreo están reduciendo el margen de gasto de los visitantes en segmentos como el del comercio o la restauración.

El comercio piede a los hoteleros que moderen sus precios para facilitar el consumo de los turistas. / M. Mielniezuk

Eso explica que incluso desde las grandes empresas comerciales se haga un llamamiento al sector hotelero de la isla para que "escuche al mercado" y modere sus tarifas, alegando la "menor alegría en las reservas" que se detecta.

En cualquier caso, desde Afedeco y Pimeco se reconoce que 2026 se va a seguir caracterizando por el cierre de tiendas tradicionales a causa de la caída en la rentabilidad del sector.

En este aspecto, se subraya que los problemas de relevo generacional de muchos de estos negocios se explican porque los sacrificios que exige esta actividad (como en materia de horarios) no se ven compensados luego con el beneficio que se obtiene del negocio. Sobre este punto, se señala que al fenómeno de la reducción del gasto de la clientela se suma el aumento de los costes, como en el caso de los alquileres que se abonan por los locales, especialmente en el caso del centro de Palma.

Se reprocha también la ausencia de políticas a largo plazo dirigidas a facilitar el acceso a los principales ejes comerciales, como las destinadas a facilitar el estacionamiento con la construcción de nuevos aparcamientos.

Sobre este punto, Carolina Domingo reconoce que el Govern y el Consistorio palmesano en manos del PP están siendo más dialogantes que los del Pacto durante la pasada legislatura, pero que las medidas que se están adoptando siguen sin tener el suficiente calado.