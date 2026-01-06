Baleares invierte medio millón de euros en obras de mejora en el Palacio de Marivent, residencia de los Reyes en Mallorca

El Govern balear, a través de la conselleria de Presidencia, invertirá medio millón de euros en obras de reforma y mejora del Palacio de Marivent, residencia de los Reyes en Mallorca, unos trabajos que, como señala la memoria justificativa del proyecto, a la que ha tenido acceso este diario, "van más allá de las tareas del mantenimiento anual del complejo" y "deben ejecutarse sin más demora" para reponer "instalaciones obsoletas o deterioradas" y "atender a las necesidades más urgentes".

El mismo informe subraya como causa principal del deterioro del complejo su exposición de forma continuada "a las inclemencias meteorológicas por su proximidad al mar", lo que repercute en su estado actual, que, pese a todo, mantiene todavía "unas condiciones de estabilidad y habitabilidad relativamente buenas", y al hecho de que la última reforma se ejecutó hace ahora 25 años. "Y, por tanto, es normal que se deterioren aquellas zonas más expuestas", concluye.

La piscinas de Son Vent, en la imagen, y la principal de Marivent, se encuentrna muy deterioradas / Lorenzo

Entre las deficiencias más importantes que exceden el trabajo de mantenimiento anual, la memoria señala el mal estado de la piscina de Marivent y la de Son Vent. También exceden las tareas de mantenimiento los desperfectos en los jardines del palacio, empezando por la fuente cerámica, actualmente en desuso, "que ofrece una imagen de abandono", así como la cubierta de la caseta que acoge los baños públicos de los jardines abiertos al público durante una parte del año, afectada por la caída de un árbol durante la DANA de 2023.

Las obras de mejora, cuyo plazo se extenderá desde el 15 de abril al 31 de diciembre de 2026, sin posibilidad de prórroga, afectarán al portal principal del complejo, donde se recolocarán dos piezas ornamentales restauradas que fueron retiradas por riesgo de desprendimiento. También al vial interior de acceso al palacio, con diversos tramos en mal estado en su pavimento y muretes. También se arreglará la plazoleta frente al palacio, la zona de almacenamiento y mantenimiento del complejo y algunas de sus instalaciones.

Imagen de archivo del Rey Felipe VI frente al edificio principal / B. Ramon

En la piscina de Marivent se reparará el camino de acceso, se sustituirá una barandilla metálica y se sustituirán piezas de piedra de Santanyí erosionadas en el entorno de la pileta. También se renovará una parte de los vestuarios. Además, se repararán las instalaciones de la piscina, cuya maquinaria se encuentra en mal estado, así como una bomba de natación a contracorriente.

En el edificio de Marivent se sustituirán piezas de marés erosionadas en la fachada sur, la más expuesta. Se arreglarán las fisuras en la cubierta de la terraza de la primera planta, así como las grietas que han aparecido en el falso techo de la terraza cubierta de la primera planta. Asimismo, se sustituirán baldosas cerámicas deterioradas en la terraza principal del edificio. Se reparará la balaustrada de la fachada sur. Del mismo modo, se eliminarán las humedades de la habitación de la torre y se barnizarán las maderas exteriores de la torre. Por último, se pintarán las persianas exteriores.

Del mismo modo, también se ejecutarán reparaciones y mejoras en el Edificio Barbacoa, en el Edificio Barlovento, en el Edificio Embat y en el Edificio Sotavento, anexos a la construcción principal que diseñó Guillem Forteza. Se repararán los muros exteriores y el camino de acceso a Son Vent, el camino interior de este edificio anexo, y se arreglarán los empedrados.

Los jardines de Marivent tienen una parte pública que se puede visitar, salvo en verano / B. Ramon

En cuanto a las instalaciones del Palacio de Marivent, se instalará un descalcificador en los conductos de agua corriente. También se repasará el sistema de riego de los jardines y se pondrá a punto, con problemas hasta ahora de presión a causa de la antigüedad de una bomba; se sustituirán dos focos del jardín, las calderas y depósitos acumuladores, y se repararán las cañerías de aguas sucias que corren paralelas al muro exterior de la calle Joan Miró, afectadas por las raíces de los árboles.

Una obra de 1923 que diseñó el arquitecto Guillem Forteza

El Palacio de Marivent es una obra del arquitecto Guillem Forteza que se construyó entre 1923 y 1925 por encargo del pintor Juan de Saridakis y su primera esposa, la escultora francesa Laura Mounier. A la muerte de Juan de Saridakis, en 1963, su segunda esposa, Anunciación Marconi, cedió la construcción y sus terrenos a la Diputación Provincial en 1966, a condición de que se crease un museo que llevase el nombre del pintor y que permaneciese abierto al público. Estas condiciones se cumplieron hasta 1973, cuando la Diputación cedió la finca a los entonces príncipes de España, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, como residencia en Mallorca.

La torre principal del Palacio de Marivent sufre humedades en su habitación principal y precisa reparar las maderas exteriores / Lorenzo

En 1992 el complejo fue ampliado con Son Vent, actual residencia de verano de los Reyes Felipe y Letizia, mientras que la Reina Emérita, Sofía de Grecia, sigue ocupando el edificio principal de Marivent no solo en verano, sino también en cualquier estación durante largas temporadas.