La XVI Cursa Infantil de Reis llena Son Moix de ilusión, deporte y ambiente familiar tras aplazarse por el mal tiempo

El Velódromo de Son Moix se ha convertido en un punto de encuentro para centenares de familias con motivo de la XVI Cursa Infantil de Reis de Palma, una cita ya consolidada en el calendario navideño que ha reunido a niños y niñas de entre 0 y 12 años en una mañana marcada por el deporte, la ilusión y un marcado ambiente familiar.

La prueba, organizada por el Institut Municipal de l’Esport (IME), se ha celebrado finalmente en esta instalación municipal después de que el Ayuntamiento decidiera aplazarla un día debido al mal tiempo previsto para el domingo. Esta vez, el tiempo sí ha acompañado, con una mañana fría pero soleada que ha permitido el desarrollo de todas las pruebas sin incidencias.

Desde primera hora, los alrededores del velódromo se han llenado de padres y madres cargados con mochilas, móviles y termos, dispuestos a animar a los pequeños corredores en cada una de las salidas. “Aunque hacía frío, el ambiente era muy bueno y los niños tenían muchas ganas de empezar”, ha comentado un padre mientras esperaba el turno de su hijo.

Para muchos de los participantes, la Cursa Infantil de Reis ha tenido además un significado especial, ya que se ha celebrado la misma mañana del día de Reyes, pocas horas después de la noche más mágica del año. “Se han levantado muy temprano para abrir los regalos y enseguida hemos venido aquí”, ha explicado una Laura Perelló. “Es una forma diferente de alargar la ilusión”.

“Es el cuarto año que venimos y ya es una tradición en casa”, ha señalado Carme Vicens, otra madre mientras ayudaba a su hija de ocho años a colocarse el dorsal. “Para ellos es un día completo: carrera, premios y luego la cabalgata”.

Las carreras se han desarrollado por categorías y con distancias adaptadas a cada franja de edad, desde los 800 metros de los mayores hasta los 200 metros de los más pequeños, que han participado acompañados de un adulto. “Estoy nervioso, pero quiero correr rápido”, ha dicho uno de los niños minutos antes de la salida, mientras otro aseguraba que lo mejor era “correr con mis amigos”.

Desde la organización se ha destacado que el IME ha ampliado hasta 1.050 el número de plazas disponibles, una decisión que ha permitido que más familias participaran en una cita que cada año gana peso dentro del calendario navideño de la ciudad. “Se nota que la gente responde y que es una carrera muy esperada”, han indicado desde la organización.

Muchos padres han coincidido en que la prueba ha sido una oportunidad para que los niños “disfruten del deporte sin presión”. “Aquí nadie compite, todos llegan contentos”, ha señalado Fernando Company, un padre tras cruzar la meta junto a su hijo de tres años.

La jornada ha contado con la presencia de la ciclista internacional Mavi García, madrina de honor de esta edición, que ha animado a los pequeños corredores y ha compartido momentos con las familias. Su participación ya fue anunciada donde se dio a conocer una edición que ha apostado de nuevo por el carácter lúdico y no competitivo.

Al finalizar las pruebas, los niños se han mostrado entusiasmados, sonrientes y visiblemente felices, muchos de ellos enseñando orgullosos su medalla y su camiseta conmemorativa. “Lo mejor es la medalla”, ha confesado uno de los participantes, mientras otra niña aseguraba que estaba “súper contenta porque he corrido muy rápido”.

Todos los corredores han recibido además una merienda saludable, gracias a la colaboración de Quely y Mercapalma, y han podido disfrutar de actividades complementarias y de la presencia de un paje real, que ha recogido las cartas dirigidas a los Reyes Magos.

La Cursa Infantil de Reis ha puesto así el broche deportivo a una mañana muy especial para los más pequeños, que han corrido por la mañana y que esta misma noche volverán a vivir otro de los momentos más esperados del año, con la cabalgata de Palma y la llegada de los Reyes Magos, completando un día difícil de olvidar.