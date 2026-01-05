Exigen que la ecotasa pague el alojamiento de trabajadores durante la temporada turística en Baleares

«En 2026 el problema de acceso a la vivienda va a ser gigantesco» en las islas, afirma el presidente de la patronal Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, que no duda en calificarlo como el «Talón de Aquiles» de la economía balear. Desde el sindicato UGT, su secretario general de la federación de Servicios, José García Relucio, señala además que se trata del principal freno para que las empresas puedan disponer de la mano de obra que necesitan al ser un obstáculo para atraer a trabajadores de la península, lo que explica también que haya empresas hoteleras que estén ofreciendo habitaciones a sus empleados de temporada.

Esta cuestión ha alcanzado tal gravedad que desde esta organización sindical se ha decidido reclamar al Govern que destine una buena parte de la ecotasa a financiar el aojamiento de las personas que acuden a las islas desde otros puntos de España para trabajar en la temporada turística.

Formula propuesta

La fórmula que UGT pone sobre la mesa es la de alquilar plazas, con la posibilidad de hacerlo de edificios enteros, en hostales, pensiones y en hoteles de una y dos estrellas que ya resulten poco competitivos con el fin de ofrecer alojamiento asequible para los citados empleados.

José García Relucio, de UGT / B. Ramón

José García Relucio señala que ya hay empresas hoteleras que están recurriendo a fórmulas de este tipo en algunos puntos del norte de la isla y en zonas como Porto Petro, y subraya la necesidad de que los trabajadores del sector turístico se vean directamente beneficiados por un impuesto que pagan los turistas a los que los primeros dedican sus jornadas laborales.

Decisión de UGT

El dirigente de UGT añade que la decisión adoptada por su federación es la de no respaldar las iniciativas vinculadas a este impuesto de turismo sostenible o su posible incremento en temporada alta (pese a observar con buenos ojos esa posibilidad) si no se adoptan las iniciativas antes señaladas.

Se recuerda que el anterior Ejecutivo autonómico del Pacto sí permitía que parte de la ecotasa se invirtiera en vivienda, aunque con un carácter muy moderado, opción que el PP suprimió, y que en opinión del sindicato ahora debería recuperarse e intensificarse.