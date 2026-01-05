Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UIB condena los bombardeos americanos sobre Venezuela y el "secuestro" de Maduro

Puertas con el logo de la UIB. / UIB

Palma

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha condenado los bombardeos americanos sobre Venezuela y el "secuestro" de Nicolás Maduro y ha hecho un llamamiento al respeto estricto de la legalidad internacional, de los derechos fundamentales y de las instituciones multilaterales que los tienen que proteger.

"Los bombardeos perpetrados de manera unilateral contra un estado soberano así como el secuestro de su jefe de Estado, no pueden ser interpretados como un hecho aislado, sino como un nuevo paso en este proceso de desmantelamiento de la orden internacional", ha indicado la institución en un comunicado del Consejo de Dirección.

La UIB ha alertado igualmente de que la renuncia al derecho internacional y a las instituciones creadas para garantizarlo supone un "retroceso grave" para la paz, la seguridad y la convivencia global.

"Cuando las normas comunes que regulan las relaciones entre estados son ignoradas o erosionadas, el sistema basado en el diálogo y la cooperación es sustituido por la imposición unilateral y la ley del más fuerte, con consecuencias directas sobre la protección de los derechos humanos y la seguridad de las poblaciones civiles en todo el mundo", han añadido.

A juicio del Consejo de Dirección de la UIB, en los últimos años se está asistiendo con "preocupación creciente" no solo a la vulneración reiterada de las normas internacionales, sino también a intentos "deliberados y sistemáticos" de desmantelar el sistema internacional que las sostiene.

