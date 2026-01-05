Prudencia desde Mallorca por la invasión de Venezuela: mutismo desde el sector y sin repercusiones turísticas a la vista en el Caribe

"Repercusiones inmediatas no hay. Ya veremos lo que pasa en el futuro. Apunta a que la situación mejore, no que empeore". Desde Mallorca este lunes reina la calma, y la prudencia, en el sector turístico con miras a los efectos del ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la posible desestabilización sobre todo en el Caribe, México o Colombia. La única hotelera con presencia en el país es Meliá. La cadena de Gabriel Escarrer considera que es muy pronto para hacer valoraciones. Ese mismo mutismo reina en otras compañías. La Asociación de Cadenas Hoteleras de Baleares también opta por esperar. Sin embargo, no se vislumbra que vaya a tener impacto en la zona.

En el cinco estrellas Meliá Caracas su personal está perfectamente, confirman desde la hotelera. Las reservas siguen estando abiertas con normalidad en el establecimiento que tiene en propiedad la compañía, con lo cual un cambio gubernativo no afecta a su gestión. Se trata de un hotel orientado al nicho de negocios, convenciones, bodas, etc., es decir, sin pretensiones en el turismo receptivo.

"Venezuela llevaba demasiados años desconectada de todo a nivel económico y turístico", dice un hotelero conocedor de la realidad latinoamericana

El resto de hoteleras mallorquinas no están presentes en un país que tras casi tres décadas desde que se instaurara la llamada revolución bolivariana con Hugo Chávez en el poder y después con Maduro fue perdiendo interés en el circuito turístico por su inestabilidad e inseguridad. Es Hesperia la que tiene más intereses allí. Las cadenas de la isla optan por la prudencia y coinciden con Meliá en que es pronto para aventurarse a hacer lecturas de las consecuencias de la última escalada internacional del presidente Donald Trump. "Venezuela llevaba demasiados años desconectada de todo a nivel económico y turístico. Si de momento queda la vicepresidenta Delcy Rodríguez y se produce una transición tranquila no tendría que haber consecuencias", declara un hotelero conocedor de la realidad latinoamericana. Llama a observar como termómetro la evolución de las bolsas, que este lunes no deparaban sobresaltos.

Próximas elecciones en Colombia

Sobre las amenazas del presidente de Estados Unidos a Cuba, Colombia o incluso México por ahora se vislumbra que no va a ver repercusiones, si bien se subraya que "Trump es tan imprevisible" que la tortilla pueda dar la vuelta. El progresista Gustavo Petro ya no podrá presentar a las próximas elecciones presidenciales de Colombia de 2026, previstas para el 31 de mayo, con lo cual no se presume que vaya a seguir una intervención en este país. Y en Cuba "está diciendo Trump que no hará falta porque va a caer por sí sola", sin el poco petróleo que recibía desde Venezuela; se presupone que este suministro será el primero que prohíba Estados Unidos.

Mientras, sobre Cuba se barrunta que "peor es difícil que vaya el turismo" con las cifras de visitantes por los suelos en un declive que empezó por el parón de la pandemia y ha continuado por la grave falta de suministros y energía que atraviesa la perla del Caribe, señalan otras fuentes del sector. Hasta su mercado más fiel, el canadiense, ha optado por dirigirse a otros destinos.

Los únicos movimientos que se han visto en el área latinoamericana ha sido en la cercana Aruba. Ante la alerta de seguridad por las operaciones aéreas de Estados Unidos en zonas del Caribe cercanas a Venezuela TUI restringió vuelos en la isla situada frente a la costa venezolana, también a Barbados el turoperador interrumpió operaciones por la acción militar.

En Aruba, país autónomo del Reino de Países Bajos, RIU cuenta con dos grandes hoteles, este es el único destino donde la hotelera mallorquina ha percibido afectación por la crisis venezolana con las restricciones aéreas de TUI, señalan desde la cadena. Se trata de un destino muy demandado por el mercado americano porque está fuera del circuito de los huracanes y porque por una zona de su territorio los estadounidenses pueden acceder sin pasaporte. No obstante, desde RIU se destaca que reina la tranquilidad y también en el resto de sus destinos del área como Panamá, Costa Rica o México.

En Aruba tiene presencia la Armada de Estados Unidos, con lo cual "no hay peligro", más allá de los sobrevuelos que se han producido durante la operación militar desplegada por el Gobierno Trump, añaden otras fuentes. El domingo EEUU levantó las restricciones al espacio aéreo en el Caribe que había puesto en marcha el sábado. Las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa habían cancelado sus vuelos a Caracas hasta el 31 de enero, está por ver si adelantarán la suspensión con este cambio de escenario.

Sin impacto en el emisor

Las agencias de viajes descartan que vaya a tener impacto la situación de Venezuela. "En caso de que hubiera un segundo ataque por parte de Trump entonces sí saltarían todas las alarmas. Es un conflicto muy localizado", considera el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol.

"Podría afectar en reservas a futuro a Colombia —un destino que se ha postulado como seguro y cuenta con operativa chárter por parte de World2Fly (Grupo Iberostar)—, más bien por la frontera de Cúcuta si se complica el éxodo de venezolanos", dice Fiol. Sin embargo, la operativa chárter de Punta Cana o Riviera Maya no se verá perjudicada, y Cuba ya "está hundida hace tiempo", advierte el líder de los agentes de viajes. Fiol también llama a esperar cómo evolucionan los acontecimientos y recuerda que desde hace años a Venezuela solo se viaja por vínculo familiar y el interés turístico es "residual".

No obstante, en caso de que llegara a resentirse el turismo en el área, seguramente República Dominicana saldría reforzada, dicen las fuentes hoteleras, un enclave donde la presencia mallorquina es preponderante. Con todo, se señala al caso de la invasión de Ucrania para mostrar que a pesar del conflicto bélico y la inestabilidad internacional el turismo ha seguido su ritmo.