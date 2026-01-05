Pavón: "Baleares se ha convertido en el principal punto de entrada de inmigración irregular hacia España y Europa"

El director general de Inmigración y Cooperación del Govern balear, Manuel Pavón, ha advertido este lunes de que Baleares "ya no es solo una ruta de entrada de inmigración irregular a España, sino el principal punto de acceso hacia Europa", una situación que ha calificado de "insostenible" y "estructural", y ante la que ha reclamado una respuesta inmediata del Gobierno central y de la Unión Europea.

En una comparecencia pública para hacer balance del año, Pavón ha señalado que el archipiélago ha comenzado el año "exactamente igual que terminó 2025", con una nueva "oleada" de llegadas irregulares por mar. Solo en los primeros cinco días del año, cerca de 150 personas han alcanzado las costas baleares a bordo de pateras, lo que según el responsable autonómico confirma que ya no se trata de episodios puntuales, sino de un fenómeno consolidado.

"El problema ya no es coyuntural. Es permanente, está asentado y preocupa enormemente al Govern y, de manera especial, a la presidenta, Marga Prohens", ha afirmado Pavón.

Más de 7.300 llegadas en 2025

El director general ha recordado que durante 2025 más de 7.300 personas llegaron de forma irregular a las islas, a bordo de cerca de 400 embarcaciones. Las previsiones para 2026, ha añadido, "indican que la tendencia no solo no se corrige, sino que se mantiene", mientras las mafias organizadas continúan "lucrándose de la desesperación humana".

Pavón ha subrayado que la crisis no es únicamente humanitaria, sino también económica. La retirada y descontaminación de las pateras supone un coste medio de 600 euros por embarcación, un gasto que asume en parte el Govern balear y que, en última instancia, repercute en los contribuyentes.

"No queremos seguir siendo la ruta de inmigración irregular de toda Europa. Ya no solo de España", ha insistido, reclamando al Ejecutivo central que actúe con urgencia para frenar la ruta marítima entre Argelia y Baleares.

Críticas directas al Gobierno central y al delegado del Gobierno

Durante su intervención, Pavón ha dirigido duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y al delegado del Gobierno en Baleares, a quienes acusa de minimizar la situación y de desmentir sistemáticamente a los profesionales que trabajan sobre el terreno.

Según ha expuesto, sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil y organizaciones no gubernamentales coinciden en denunciar la gravedad de la crisis. En este sentido, ha citado a la ONG Caminando Fronteras, que cifra en alrededor de 1.000 las personas fallecidas en el entorno del archipiélago, frente a las 63 reconocidas oficialmente por la Delegación del Gobierno. "Para nosotros una sola muerte ya es suficiente. El Mediterráneo se está convirtiendo en un verdadero cementerio", ha lamentado.

Colapso en la acogida de menores no acompañados

Otro de los puntos más críticos señalados por Pavón es la situación de los menores extranjeros no acompañados. Actualmente, Baleares acoge a unos 750 menores, de los cuales alrededor de 300 son de origen argelino. Los recursos, ha advertido, están completamente saturados.

"No hay instalaciones suficientes, no hay profesionales, no hay capacidad para absorber más llegadas", ha afirmado, denunciando además que el Gobierno central pretende incluir a Baleares en el reparto de menores procedentes de Canarias sin tener en cuenta la presión migratoria específica que sufre el archipiélago.

Reivindicación de Frontex y de una política europea común

Entre las medidas urgentes reclamadas, Pavón ha insistido en el despliegue efectivo de Frontex en Baleares. Ha puesto en duda que la agencia europea esté operando realmente en la zona, recordando que la propia Frontex ha desmentido oficialmente su presencia activa en las islas. "Si Frontex está actuando, exigimos acceso a las hojas de vuelo. A día de hoy no se nos ha facilitado ninguna información", ha señalado.

Asimismo, ha reclamado más medios humanos y materiales para Policía Nacional y Guardia Civil, cuyos efectivos se encuentran desbordados ante la llegada constante de pateras, según denuncia el director de Inmigración.

Finalmente, Pavón ha defendido la necesidad de impulsar políticas internacionales coordinadas con los países de origen y de alinear la estrategia española con el conjunto de la Unión Europea. En su opinión, España ha quedado aislada en el marco del pacto europeo de inmigración, lo que agrava la presión sobre territorios fronterizos como Baleares. "Los datos hablan por sí solos. La realidad es la que es, por mucho que se quiera ocultar. Baleares se ha convertido en el principal punto de entrada de inmigración irregular hacia España y, por extensión, hacia Europa. Y esto tiene que acabar", ha concluido.