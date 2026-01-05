Otorgan 1,1 millones para mejoras en la administración digital de entidades locales

Dentro del marco del Plan de Ciberseguridad Municipal que se implementó hace dos años, el Consell de Mallorca ha repartido ayudas económicas por un importe de 1,1 millones de euros entre 48 beneficiarios: 43 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, cuatro mancomunidades y la entidad local menor de Palmanyola, para subvencionar actuaciones relativas a la mejora y actualización de la administración electrónica, digitalización o ciberseguridad.

Las actuaciones subvencionadas corresponden a una nueva convocatoria que permitirá a estas entidades ir mejorando los aplicativos de gestión y ganar en rapidez, eficiencia y seguridad, así como implementar la gestión en la nube o módulos de ciberseguridad. Esta subvención también incluye la compra de sistemas de alimentación o de servidores, nuevos ordenadores, cámaras de seguridad y videovigilancia y puntos de acceso wifi, entre otras, ya que son cuestiones esenciales relacionadas con la seguridad. El destino que les darán los municipios será o bien para la mejora de los equipos y edificios de los propios ayuntamientos, o bien para otros centros municipales, como pueden ser los centros de día, los edificios de servicios sociales, las bibliotecas o las comisarías, ya que, en algunos de ellos se tratan datos especialmente sensibles y, por tanto, las medidas de seguridad deben ser mayores, según ha informado la institución insular.