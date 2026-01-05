Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MaduroChándal MaduroCabalgata Reyes PalmaEl tiempo cabalgatasMuseo Fortalesa del TempleRCD Mallorca
instagramlinkedin

Municipios

Otorgan 1,1 millones para mejoras en la administración digital de entidades locales

El Consell de Mallorca reparte las ayudas entre 43 ayuntamientos y cuatro mancomunidades

El Consell de Mallorca reparte 1,1 millones para mejoras en la administración digital de entidades locales

El Consell de Mallorca reparte 1,1 millones para mejoras en la administración digital de entidades locales / Consell de Mallorca

Redacción Mallorca

Palma

Dentro del marco del Plan de Ciberseguridad Municipal que se implementó hace dos años, el Consell de Mallorca ha repartido ayudas económicas por un importe de 1,1 millones de euros entre 48 beneficiarios: 43 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, cuatro mancomunidades y la entidad local menor de Palmanyola, para subvencionar actuaciones relativas a la mejora y actualización de la administración electrónica, digitalización o ciberseguridad.

Las actuaciones subvencionadas corresponden a una nueva convocatoria que permitirá a estas entidades ir mejorando los aplicativos de gestión y ganar en rapidez, eficiencia y seguridad, así como implementar la gestión en la nube o módulos de ciberseguridad. Esta subvención también incluye la compra de sistemas de alimentación o de servidores, nuevos ordenadores, cámaras de seguridad y videovigilancia y puntos de acceso wifi, entre otras, ya que son cuestiones esenciales relacionadas con la seguridad. El destino que les darán los municipios será o bien para la mejora de los equipos y edificios de los propios ayuntamientos, o bien para otros centros municipales, como pueden ser los centros de día, los edificios de servicios sociales, las bibliotecas o las comisarías, ya que, en algunos de ellos se tratan datos especialmente sensibles y, por tanto, las medidas de seguridad deben ser mayores, según ha informado la institución insular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
  2. Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
  3. Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
  4. El Tribunal Supremo beneficia a los dueños de viviendas en alquiler cuando las vendan
  5. Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
  6. Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
  7. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
  8. La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca

Consubal recomienda a consumidores "planificar" las rebajas y "adaptarse a lo que se necesita y es posible permitirse"

Consubal recomienda a consumidores "planificar" las rebajas y "adaptarse a lo que se necesita y es posible permitirse"

Més acusa al Consell de hacer anuncios sin base ni aval técnico

Convocan ayudas a la movilidad del personal investigador por valor de 500.000 euros

Otorgan 1,1 millones para mejoras en la administración digital de entidades locales

Otorgan 1,1 millones para mejoras en la administración digital de entidades locales

Baleares va hacia un nuevo récord de empleo en 2026 pese a la falta de trabajadores

Baleares va hacia un nuevo récord de empleo en 2026 pese a la falta de trabajadores

Exigen que la ecotasa pague el alojamiento de trabajadores durante la temporada turística en Baleares

Exigen que la ecotasa pague el alojamiento de trabajadores durante la temporada turística en Baleares

Elisabet Arango, cirujana torácica en la clínica Juaneda: «Se puede operar un pulmón con una incisión de tres centímetros»

Baleares gasta cerca de 160.000 euros al año en diputados que actualmente no forman parte de ningún grupo parlamentario

Baleares gasta cerca de 160.000 euros al año en diputados que actualmente no forman parte de ningún grupo parlamentario
Tracking Pixel Contents