Una nueva app permitirá consultar mapas de Mallorca desde 1968 hasta la actualidad

Una nueva aplicación móvil permitirá consultar mapas de Mallorca desde 1968 hasta la actualidad. El Consell ha creado el visor de imágenes aéreas de Mallorca, la plataforma digital avanzada de la institución insular que permite explorar el territorio isleño a través de fotografías aéreas históricas y actuales. De esta manera, se pone a disposición de las administraciones, de los técnicos y de la ciudadanía en general la consulta de mapas y planos de la isla a través de este servicio.

La aplicación, accesible desde cualquier dispositivo, destaca por su facilidad de uso y por ofrecer consultas libres de registro. El nuevo visor supone una gran innovación tecnológica en el sector y ofrece información de manera accesible y pública.

Fotografías aéreas

El visor de imágenes de Mallorca facilita por primera vez la consulta pública de las fotografías aéreas de los años 2004, 1973 y 1968 disponibles como servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de Mallorca (IDEmallorca). El resto de imágenes son publicadas por los servicios de la Infraestructura de Datos Espaciales de las Illes Balears (IDEIB) (2024, 2023, 2021, 2018, 2015, 2012, 2010, 2008, 2006, 2002, 2001, 1995, 1989, 1984 y 1956), y la de 1998 por los servicios del Plan Nacional de Ortofotografía Aèrea (PNOA) histórico del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Funcionalidades

La aplicación incorpora funcionalidades que amplían las posibilidades de consulta y análisis:

Dibujo sobre el mapa : permite trazar líneas, áreas y puntos directamente sobre el mapa para personalizar consultas, preparar informes o realizar anotaciones gráficas.

: permite trazar líneas, áreas y puntos directamente sobre el mapa para personalizar consultas, preparar informes o realizar anotaciones gráficas. Impresión en PDF: los usuarios pueden generar y descargar documentos en formato PDF con la visualización actual del mapa, facilitando la documentación y la presentación de proyectos.

los usuarios pueden generar y descargar documentos en formato PDF con la visualización actual del mapa, facilitando la documentación y la presentación de proyectos. Integración de información geográfica : el visor acepta la incorporación de servicios cartográficos publicados por organismos públicos, así como datos locales aportados por el usuario.

: el visor acepta la incorporación de servicios cartográficos publicados por organismos públicos, así como datos locales aportados por el usuario. Comparación temporal de imágenes: visualiza fotos de diferentes años para identificar la evolución territorial.

visualiza fotos de diferentes años para identificar la evolución territorial. Medida de áreas y distancias : ejecuta cálculos precisos sobre el mapa de manera intuitiva.

: ejecuta cálculos precisos sobre el mapa de manera intuitiva. Búsqueda de parcelas: por referencia catastral o municipio, polígono y parcela (rústica).

por referencia catastral o municipio, polígono y parcela (rústica). Interfaz sencilla y accesible: pensada para técnicos y para la ciudadanía en general, permite una navegación fluida, fácil y rápida.

Plan de modernización

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, afirma que "el Consell de Mallorca ha hecho un trabajo ingente por recopilar una gran cantidad de imágenes de Mallorca de diferentes épocas para facilitar el trabajo a administraciones y técnicos para hacer estudios o informes. Pero también es una herramienta muy interesante para la ciudadanía para consultar fotografías de la isla".

Así, el Consell de Mallorca sigue con su plan de modernización de la información geográfica y cartográfica de Mallorca, sumando a los visores actuales este otro visor. En este plan, durante este año se ha cerrado un contrato para la mejora de la infraestructura tecnológica de los sistemas de información geográfica, que permitirá dar un gran paso adelante en el desarrollo de este tipo de sistemas, clave para el análisis territorial.