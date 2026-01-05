La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella

Mallorca vive este lunes una imagen poco habitual. La nieve ha comenzado a caer, acompañada de intensas rachas de viento, en Son Torrella, en plena Serra de Tramuntana, según muestran las imágenes difundidas hace apenas unos minutos por el perfil especializado meteodelesilles, que está retransmitiendo el episodio en directo.

“Ya empieza a nevar de manera bastante intensa. Ya dijeron que empezaría hoy por la noche a darse la situación para poder tener nevadas a partir de los 800 metros”, explican desde el canal meteorológico, que reconoce que el fenómeno ha llegado antes de lo previsto. La sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que a las 15.30 horas de este lunes 5 de enero ya se registraban nevadas consistentes en la zona más alta de la isla.

La Serra, vestida de blanco

Las imágenes muestran una estampa plenamente invernal, con toda la vegetación cubierta de blanco, una escena que desde meteodelesilles califican como “una estampa maravillosa”. La cota de nieve se sitúa en torno a los 830 metros, mientras que a partir de los 800 metros se registra aguanieve, lo que confirma un descenso notable de las temperaturas en el interior de la Tramuntana.

El enclave de Son Torrella, uno de los puntos más elevados de Mallorca, suele ser el primero en teñirse de blanco en episodios de frío intenso, aunque en esta ocasión la nevada ha llegado antes de lo esperado, ya que las previsiones apuntaban inicialmente a la noche.

No llegará a Palma

Desde meteodelesilles aclaran que, pese a la intensidad de la nevada en altura, la nieve no llegará a Palma ni a zonas bajas de la isla, ni afectará a la Cabalgata de los Reyes Magos. El episodio queda, por ahora, restringido a las cotas más altas de la Serra de Tramuntana, donde sí se dan las condiciones adecuadas para la precipitación sólida.