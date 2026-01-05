Més acusa al Consell de hacer anuncios sin base ni aval técnico

Més per Mallorca acusó ayer al Consell de «perder toda credibilidad institucional» tras hacer anuncios «sin base técnica ni informes que los avalen». La acusación se produce después de que el gobierno insular haya reconocido por escrito a la formación ecosoberanista que no existe ningún estudio que confirme la reducción del 30% en los atascos en la vía de cintura y en la autopista del aeropuerto de Palma, como adelantó este diario en su edición del domingo.

Més per Mallorca, en un comunicado, denunció la «falta absoluta de credibilidad» del Consell después de que, según aseguró, el mismo gobierno insular le reconociese en respuesta a una solicitud formal de información del grupo ecosoberanista, que no existe ningún informe técnico que avale la reducción del 30% en los atascos en la Vía de Cintura y en la autopista del aeropuerto de Son Sant Joan.

La portavoz de Més en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, calificó la respuesta del gobierno presidido por Llorenç Galmés como «muy grave» y destacó que «el Consell ha admitido por escrito que hizo un anuncio con cifras concretas sin ningún informe, sin ningún documento y sin ningún estudio validado que lo sustente».

Según Perelló «lo que hoy se sabe es que el gobierno de Llorenç Galmés vendió una supuesta reducción del 30% de los atascos basada en impresiones internas, datos parciales y apreciaciones subjetivas». «Esto no es gobernar con rigor, es hacer propaganda», afirmó Perelló. La portavoz ecosoberanista fue más allá y puso en entredicho el conjunto de la comunicación institucional del Consell de Mallorca: «¿Si este gobierno reconoce que hace notas de prensa sin informes, sin datos contrastados y sin documentos administrativos, qué credibilidad tiene el resto de anuncios que realiza? ¿Cómo podemos confiar en ninguna cifra, ningún proyecto o ninguna promesa del señor Galmés?», se preguntó.

Perelló remarcó que «no se está hablando de un error menor, sino de un modelo de gobierno que banaliza la información pública y ningunea el derecho de la ciudadanía y de la oposición a acceder a datos reales y contrastables». Remarcó que «el Consell no puede funcionar en base a ocurrencias o sensaciones. Gobierna una institución pública, no un gabinete de marketing».

En este sentido, el conseller insular de Més Joan Llodrà denunció que el gobierno del Consell «ha convertido la gestión de las carreteras en un relato sin cimientos técnicos» y alertó de que «tomar decisiones y hacer anuncios sin informes escritos ni validados es una temeridad que puede tener consecuencias graves sobre la movilidad y la seguridad vial». Llodrà insistió que «no es aceptable que, ante una petición de información clara y concreta, el Consell responda que los estudios simplemente no existen», y reclamó «más transparencia, más rigor técnico y menos propaganda».

Tanto Llodrà como Perelló destacaron que «esta respuesta confirma una manera de hacer política basada en titulares vacíos y no en datos reales» y anunció que Més «continuará fiscalizando un gobierno que confunde gobernar con anunciar, y que cada vez deja más en evidencia su falta de seriedad y de credibilidad».