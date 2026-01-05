Memòria de Mallorca exige al Consell la reparación del busto de Aurora Picornell ante su "lamentable estado"

Memòria de Mallorca exige al Consell la reparación del busto de Aurora Picornell, situado en el Passeig des Born del Milinar, por su "lamentable estado". Coincidiendo con el 89º aniversario de su asesinato, la asociación ha registrado hoy un escrito formal ante la institución insular para denunciar "el grave estado de deterioro" del busto erigido en su memoria.

El monumento, inaugurado el 5 de marzo de 2019 a iniciativa de la Dirección Insular de Igualdad del Consell de Mallorca, con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, ha sido objeto de reiterados actos vandálicos, según denuncian desde Memòria de Mallorca. Recientemente, la placa explicativa y el pilar que sustenta el busto han sufrido daños graves, presuntamente causados por el uso de algún tipo de ácido, que también ha afectado a la propia escultura. "A pesar de las tareas puntuales de limpieza de pintadas por parte de los servicios municipales, el conjunto memorial no ha sido restaurado ni repuesto en sus condiciones originales", destacan desde la asociación.

Garantizar la preservación

Memòria de Mallorca recuerda que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece la obligación de las administraciones públicas de garantizar la preservación, señalización y perdurabilidad de los espacios y elementos de memoria democrática, así como de evitar su desaparición o menoscabo. La misma norma considera infracción muy grave la destrucción o el deterioro de elementos simbólicos en homenaje a las víctimas de la dictadura franquista.

En el escrito registrado hoy, la asociación solicita que, una vez constatados los daños —acreditados mediante fotografías recientes y comparativas del momento de la inauguración—, se proceda de manera inmediata a la reparación y reposición íntegra del monumento, devolviéndolo a su estado original. Asimismo, advierte de que, en caso de incumplimiento de las obligaciones legales de conservación, se reserva el derecho a ejercer las acciones legales correspondientes en defensa de la dignidad y la memoria de Aurora Picornell.

"En un día como hoy, en el que recordamos su asesinato, el deplorable estado del busto es una muestra de desidia institucional intolerable. La memoria democrática no solo debe proclamarse, debe protegerse", recalcan desde Memòria de Mallorca.