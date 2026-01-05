Baleares va hacia un nuevo récord de empleo en 2026 pese a la falta de trabajadores

El mercado laboral de Baleares presenta una situación aparentemente contradictoria. La cifra de personas que cuentan con un empleo no deja de crecer y, según se reconoce desde el Govern y los sindicatos, todo apunta a que durante el verano de 2026 se va a alcanzar un nuevo máximo histórico. Pese a ello, las empresas del archipiélago se van a encontrar un ejercicio más con un serio problema para completar sus plantillas. La explicación hay que buscarla en un modelo económico que para crecer necesita de un constante aumento de mano de obra y de las dificultades para atraerla desde otras zonas debido a lo que el presidente de la asociación Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, califica como «el Talón de Aquiles» de la economía de las islas, y es el problema de acceso a la vivienda.

La evolución del empleo balear muestra de forma patente esa creciente necesidad de incorporar nuevos empleados en las empresas para que éstas puedan atender su demanda. En julio de 2014 Baleares tenía a 481.053 personas de alta en la Seguridad Social, cifra que solo dos años después había aumentado hasta los 533.594. En ese mismo mes estival de 2019, antes de la pandemia, se llegó a los 591.967.

Se registró una notable reducción en 2020 y 2021 fruto del impacto de la covid y de las restricciones a la movilidad en una comunidad autónoma que sustenta su economía en el turismo, pero en 2022 las cifras ya se habían recuperado para llegar a las 606.647 altas. Se alcanzaron las 654.357 en 2024, y en julio de 2025 se contabilizó la cifra de empleo más alta de toda la historia del archipiélago, con 670.560 afiliados.

Previsión de nuevo récord

La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, reconoce que a la vista de la evolución de la economía balear está teniendo, resulta previsible que en julio de 2026 se vaya a alcanzar un nuevo máximo histórico en el número de personas con un puesto de trabajo en el archipiélago, aunque el ritmo con que está creciendo pueda moderarse.

Catalina Cabrer, consellera de Trabajo / B. Ramón

También la presidenta de la patronal CAEB, Carmen Planas, señala esa ligera ralentización en el ritmo con que aumenta la cifra de afiliados a la Seguridad Social durante el verano, aunque reconociendo también que se trata de unos meses en los que se vive una situación de pleno empleo, al situarse la tasa de paro en un 3,8% durante la temporada turística.

Cabrer pone en valor que el alargamiento de esa temporada alta está permitiendo además otorgar una mayor estabilidad al empleo balear.

Este segundo punto es igualmente valorado por el secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio, que además de sumarse a la previsión de un nuevo récord del empleo balear en 2026, pone en valor que el periodo de actividad para muchos fijos discontinuos se va a prolongar durante el próximo año al avanzarse en el calendario la celebración de la Semana Santa respecto a la de 2025, con lo que eso supone a la hora de computar el periodo de empleo garantizado para el citado colectivo. Añade que si no fuera por el problema del alojamiento, las cifras de ocupados de Baleares durante 2026 serían «espectaculares».

Pero el número de empleados al alza va acompañad del que muchos consideran como el problema más grave de la economía de las islas, como es la dificultad para conseguir un alojamiento asequible para atraer a la necesaria mano de obra.

Carmen Planas, presidenta de CAEB / B. Ramón

Estrategias

La consellera Cabrer señala que una de las estrategias de su departamento es mejorar la formación de los parados que tienen las islas para aprovechar que hay personas que ya residen en ellas que no disponen de un puesto de trabajo con iniciativas como el Cheque Formación para que puedan mejorar su cualificación, principalmente en empresas de construcción e instalaciones, y la reactivación de itinerarios de empleo para los desocupados de larga duración. A ello añade el pago por parte del Govern de todo el salario durante un año de los jóvenes que sean contratados por autónomos.

Desde CAEB se considera que hay que reforzar que las políticas de empleo se vinculen a las necesidades reales de las empresas, con una formación relacionada con los perfiles que necesita cada sector, y con los 30.000 parados de Baleares como prioridad.

Sin embargo, desde UGT se valora esta formación pero se considera que su impacto real sobre las necesidades reales del archipiélago es muy limitado.

Catalina Cabrer añade que hay problemas que afectan a esa escasez de mano de obra y que no dependen del Govern, y apunta que uno de ellos es el colapso existente en el departamento estatal de Extranjería a la hora de muchas personas puedan conseguir su número de identidad de extranjero y regularizar su situación para poder trabajar.