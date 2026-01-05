Elisabet Arango, cirujana torácica en la clínica Juaneda: «Se puede operar un pulmón con una incisión de tres centímetros»

Usted es una cirujana torácica de referencia internacional y ha trabajado en diferentes países y ciudades de España. ¿Por qué decide venir a Mallorca?

La respuesta sincera es que se vive mejor en España. Cuando terminé la especialidad había mucho paro y salir fuera no fue una elección romántica, fue una necesidad. Me fui con la idea de quedarme, pero vivir tan lejos de casa se hace muy duro. Yo quería formar una familia, estar cerca de mis padres y tener tiempo para mí.

¿Qué es la cirugía torácica?

Es una especialidad quirúrgica que se encarga de diagnosticar y tratar, de forma invasiva, las patologías del tórax, como los pulmones, pared torácica, costillas, mediastino. Trabajamos en una zona anatómica muy delicada, con órganos nobles y mucho riesgo.

Usted es experta en cirugía uniportal. ¿En qué consiste?

Es una forma de hacer cirugía torácica mínimamente invasiva. Donde antes había grandes incisiones y separadores de costillas, ahora trabajamos a través de un único puerto pequeño, reduciendo al máximo el daño al paciente.

La doctora Elisabet Arango en plena intervención torácica uniportal. / Juaneda Hospitales

¿Qué ventajas tiene frente a la cirugía tradicional?

Menos dolor, menos complicaciones, menor estancia hospitalaria y una recuperación mucho más rápida. Al reducir el dolor, el paciente respira mejor y se evitan complicaciones graves como neumonías postoperatorias que pueden acabar en UCI. En cambio, una cirugía abierta supone una herida grande en el tórax, y después hay que colocar un aparato metálico para ampliar el espacio entre las costillas y poder meter las manos. Es más agresivo para el cuerpo y hay un mayor riesgo de complicación.

¿Esta técnica es igual de segura que la tradicional?

Sí, incluso más. Hoy hay evidencia científica que demuestra que la cirugía mínimamente invasiva reduce hasta un 21% el riesgo de mortalidad respecto a la cirugía abierta.

¿Se puede operar un pulmón con una incisión tan pequeña?

Depende del tipo de cirugía. Para resecciones grandes solemos hacer incisiones de unos tres centímetros, que permiten extraer el pulmón desinflado. Para técnicas diagnósticas o menores, como una biopsia pleural, con un centímetro es suficiente.

Hace unas semanas realizó una cirugía pionera para reconstruir costillas. ¿Por qué fue relevante?

Porque conseguimos fijar costillas fracturadas mediante videocirugía, sin grandes incisiones. Hasta ahora eso solo se había hecho en países como Alemania o Estados Unidos. Fue pionero en el sur de Europa y reduce mucho la agresividad quirúrgica.

También trata la hiperhidrosis. ¿Qué es?

Es un exceso de sudoración, normalmente en manos, pies, axilas o cara, que no responde a una necesidad de regular la temperatura. Por lo general no es peligrosa, pero condiciona muchísimo la vida social y emocional de quien la padece.

¿Cómo se soluciona con una cirugía tan sencilla?

No es que sea sencilla, porque hay que someterse a una anestesia general, pero sí es una técnica fácil, rápida y con muy buenos resultados. Es una cirugía torácica muy breve, en la que se actúa sobre el nervio simpático. En menos de 24 horas el paciente puede irse a casa. Se hace con una incisión de apenas 3 milímetros.

¿Por qué es reversible?

Por los efectos secundarios. No suelen ser graves, pero en la consulta sí que advertimos que puede suceder que el cuerpo empiece a expulsar el exceso de sudor por otra parte del cuerpo. Puede ser un efecto secundario temporal o permanente; en ese caso, podemos revertirlo con una cirugía que también es fácil y rápida.

El cáncer de pulmón sigue siendo de los más mortales. ¿Por qué?

Porque se diagnostica tarde. Muchas veces solo se detecta por hallazgos casuales. Por ejemplo, cuando el paciente ha tenido un accidente, y en las pruebas encuentran una mancha. Pero, por lo general, cuando un paciente tiene cáncer de pulmón no lo sabe hasta que da síntomas. Y para ese punto, el tumor ya suele estar demasiado avanzado.

¿Por qué no hay un programa de cribado?

Sería lo ideal, sin duda. Hay evidencia científica sólida de que el TAC de baja dosis reduce la mortalidad. El problema es que en España aún no se ha implementado un programa de cribado poblacional. Pero, en la privada, cualquier persona puede venir a pedir las pruebas si cree que tiene mayor riesgo, o si por ejemplo ha sido fumador durante años.

¿La cirugía mínimamente invasiva mejora el pronóstico oncológico?

El pronóstico es el mismo, no es inferior. Pero mejora muchísimo la calidad del postoperatorio y reduce complicaciones.

Usted trabaja también en la sanidad pública. ¿Apoya las protestas de médicos estos días en contra del estatuto marco de Sanidad?

Sí, totalmente. No es razonable meterlo todo en un mismo paquete y obligar a aceptar o rechazar un estatuto entero sin matices. Lo lógico, para empezar, sería un estatuto marco propio para los médicos.

¿La sanidad privada puede aliviar presión?

Puede ayudar, claro. Lo importante es que el paciente tenga opciones y no se retrase un tratamiento por culpa de las listas de espera.

Han aumentado los casos de agresiones a sanitarios. ¿Qué está fallando?

Hace falta más educación. El problema es de base. Si no reforzamos la educación y el respeto desde abajo, ningún protocolo lo arreglará. Creo que el problema es que se subestima el poder de la educación, y pasa con muchas profesiones, no solo con la nuestra.