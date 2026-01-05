Denuncian a Lucía Muñoz ante la Fiscalía por pedir que desaparezca el Estado de Israel

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha denunciado ante la Fiscalía de Delitos de Odio a la concejal de Unidas Podemos en Palma Lucía Muñoz por expresar su "deseo" de que en este año 2026 "desaparezca el Estado de Israel".

Así lo ha anunciado este lunes la federación en un comunicado en el que puntualizan que Muñoz expresó dicho deseo durante su intervención en un programa de televisión y subrayan que, según la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), de la que España forma parte, "la negación del derecho a la existencia del único Estado judío del mundo puede constituir una manifestación de antisemitismo".

Junto a ello, avanzan que "en los próximos días" tiene prevista la presentación de una segunda denuncia, que, en todo caso, "será presentada próximamente" y se dirige contra los responsables de Barcelonaz, plataforma que ha difundido un mapa de la ciudad de Barcelona en el que, según la federación, "se señalan empresas, negocios y comercios de propietarios israelíes, judíos o que tienen vínculos con Israel".

En este contexto, la entidad asegura que busca "reafirmar" su "compromiso" con la "defensa de la convivencia, la legalidad y la lucha contra cualquier forma de antisemitismo" y confirmó que continuará "utilizando todas las vías legales" a su alcance "para combatirlo".