Convocan ayudas a la movilidad del personal investigador por valor de 500.000 euros

La Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear ha convocado nuevas ayudas a la movilidad del personal investigador por valor de 500.000 euros, a las que por primera vez podrán acceder todos los investigadores del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Balears, con el objetivo de que los investigadores de Balears amplíen sus conocimientos y mejoren sus competencias.

La Conselleria de Educación y Universidades informó ayer de la convocatoria de las ayudas a la movilidad del personal investigador de Balears, destinadas a facilitar la movilidad, mediante estancias fuera de las islas, del personal investigador de los centros de investigación del archipiélago, de manera que puedan ampliar sus conocimientos y mejorar su competencia investigadora en beneficio del sistema de ciencia balear.

Los fondos económicos de esta convocatoria provienen del Impuesto de Turismo Sostenible. El importe máximo de las ayudas será de 500.000 euros y la solicitud para acceder a ellas se puede enviar desde el pasado 19 de diciembre hasta el 30 de junio de 2028.

Máximo de seis meses

El personal investigador de los centros de investigación de Balears podrá realizar estancias de investigación en universidades, grandes instalaciones, laboratorios y centros de investigación del resto del Estado y del extranjero por un máximo de seis meses, mejorando así la capacidad tecnológica y la adaptación de personal cualificado del sistema de investigación, la internacionalización de los proyectos de I+D de Balears, así como también el liderazgo de los jóvenes investigadores.