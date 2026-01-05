Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MaduroChándal MaduroCabalgata Reyes PalmaEl tiempo cabalgatasMuseo Fortalesa del TempleRCD Mallorca
instagramlinkedin

Educación

Convocan ayudas a la movilidad del personal investigador por valor de 500.000 euros

La Conselleria de Educación convoca unas ayudas a las que, por primera vez, podrán acceder todos los investigadores del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Balears

El director general de Universidades, Sebastià Massanet.

El director general de Universidades, Sebastià Massanet. / GOVERN

EP

Palma

La Conselleria de Educación y Universidades del Govern balear ha convocado nuevas ayudas a la movilidad del personal investigador por valor de 500.000 euros, a las que por primera vez podrán acceder todos los investigadores del Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Balears, con el objetivo de que los investigadores de Balears amplíen sus conocimientos y mejoren sus competencias.

La Conselleria de Educación y Universidades informó ayer de la convocatoria de las ayudas a la movilidad del personal investigador de Balears, destinadas a facilitar la movilidad, mediante estancias fuera de las islas, del personal investigador de los centros de investigación del archipiélago, de manera que puedan ampliar sus conocimientos y mejorar su competencia investigadora en beneficio del sistema de ciencia balear.

Los fondos económicos de esta convocatoria provienen del Impuesto de Turismo Sostenible. El importe máximo de las ayudas será de 500.000 euros y la solicitud para acceder a ellas se puede enviar desde el pasado 19 de diciembre hasta el 30 de junio de 2028.

Máximo de seis meses

El personal investigador de los centros de investigación de Balears podrá realizar estancias de investigación en universidades, grandes instalaciones, laboratorios y centros de investigación del resto del Estado y del extranjero por un máximo de seis meses, mejorando así la capacidad tecnológica y la adaptación de personal cualificado del sistema de investigación, la internacionalización de los proyectos de I+D de Balears, así como también el liderazgo de los jóvenes investigadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
  2. Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
  3. Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
  4. El Tribunal Supremo beneficia a los dueños de viviendas en alquiler cuando las vendan
  5. Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
  6. Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
  7. Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
  8. La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca

Consubal recomienda a consumidores "planificar" las rebajas y "adaptarse a lo que se necesita y es posible permitirse"

Consubal recomienda a consumidores "planificar" las rebajas y "adaptarse a lo que se necesita y es posible permitirse"

Més acusa al Consell de hacer anuncios sin base ni aval técnico

Convocan ayudas a la movilidad del personal investigador por valor de 500.000 euros

Otorgan 1,1 millones para mejoras en la administración digital de entidades locales

Otorgan 1,1 millones para mejoras en la administración digital de entidades locales

Baleares va hacia un nuevo récord de empleo en 2026 pese a la falta de trabajadores

Baleares va hacia un nuevo récord de empleo en 2026 pese a la falta de trabajadores

Exigen que la ecotasa pague el alojamiento de trabajadores durante la temporada turística en Baleares

Exigen que la ecotasa pague el alojamiento de trabajadores durante la temporada turística en Baleares

Elisabet Arango, cirujana torácica en la clínica Juaneda: «Se puede operar un pulmón con una incisión de tres centímetros»

Baleares gasta cerca de 160.000 euros al año en diputados que actualmente no forman parte de ningún grupo parlamentario

Baleares gasta cerca de 160.000 euros al año en diputados que actualmente no forman parte de ningún grupo parlamentario
Tracking Pixel Contents