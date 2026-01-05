Consubal recomienda a consumidores "planificar" las rebajas y "adaptarse a lo que se necesita y es posible permitirse"

La organización de consumidores Consubal ha recomendado "planificar" las rebajas, que darán comienzo en pocos días, y "adaptarse a lo que se necesita y es posible permitirse".

Según ha explicado el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, este domingo en un comunicado, "las rebajas son un buen momento para adquirir a buenos precios los artículos que se necesite", si bien, ha apostillado, "hay que utilizar el sentido común y comprar aquello que se necesite y, sobre todo, aquello que sea posible permitirse".

En concreto, "se trata de no dejarse llevar por reclamos de grandes descuentos", ha resumido, alertando que "comprar un artículo que no se necesite es, por muy barato que cueste, una mala compra".

En este sentido, Rodríguez ha recordado que, "en estos periodos, lo único que cambia es el precio, el resto de las calidades y cualidades de los artículos se mantienen intactos".

Asimismo, ha considerado "importante" saber que los artículos sometidos a rebajas "han de ser de esta temporada y llevar expuestos a la venta al menos un mes, el etiquetaje ha de mostrar el precio anterior y el precio rebajado, según normativa europea, el descuento se debe aplicar sobre el precio medio del último mes y no sobre el ultimo precio aplicado", y el consumidor "debe poder conocer el precio final sin necesidad de realizar ningún tipo de operación aritmética, es decir, la etiqueta no puede mostrar solo el porcentaje de rebaja del artículo, además ha de indicar el precio final".

Además de tener todo esto en cuenta, el presidente de Consubal ha recomendado a los consumidores "realizar una lista de aquello que se necesita y es posible permitirse" y, sobre todo, "llevar el presupuesto máximo" que vaya a gastarse "en efectivo" y "dejar la tarjeta en casa para evitar gastar más de lo presupuestado".

"Si se siguen estas pautas, las rebajas serán satisfactorias", han destacado desde la organización, que ha recomendado finalmente a los consumidores "pedir, en caso de ver vulnerados sus derechos, la hoja de reclamaciones e interponer una reclamación".