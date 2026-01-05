Cinco roscones para coronar el Día de Reyes en Palma
Del 'tortell' mallorquín que recupera recetas antiguas a las versiones más golosas: cinco hornos y pastelerías donde encargar el dulce de la noche más mágica
La celebración del Día de Reyes ya se siente en Palma. Aroma de azahar, fruta escarchada y la emoción de encontrar la figurita… o el haba. El roscón, heredero de antiguas fiestas romanas que acabaron asociándose a la Epifanía, vuelve a reunir a familias y amigos en torno a la corona.
En qué horno o pastelería de Palma encargar tu roscón
En el archiconocido Fornet de la Soca, en Plaça de Weyler, 9 (donde el antiguo Forn des Teatre), la tradición se sirve con orgullo. Su Tortell Embatumat convierte el roscón en un cuarto o gató relleno de yema y coronado con merengue, también con posibilidad de cobertura de chocolate, perfumado con flor de azahar y naranja fresca.
Muy cerca, en Unió, 15, otro clásico. Forn Fondo, con historia y fachada modernista, lleva siglos endulzando el centro y mantiene su aire Belle Époque desde 1911. Aquí el roscón se adapta a cada mesa. Sin relleno o con nata, crema, cabello de ángel, chocolate o almendra. Ideal si en casa hay gustos para todos.
También en pleno centro de Palma, aunque se expande por toda la isla, Horno Santo Cristo traslada su excelencia en ensaimadas a unos roscones de Reyes que no se quedan atrás. Ofrecen versiones con crema, nata o chocolate y se atreven con rellenos golosos como Kinder Bueno. Masa cuidada, generosidad en el relleno y un mostrador que en estas fechas se convierte en peregrinación.
Como opción más vanguardista, en Bonaire, 14, Lluís Pérez Pastisser elabora dulces refinados y un elaborado roscón de autor. La apuesta es una masa artesana con naranjas y almendras de Mallorca. Se sirve sin relleno para que cada uno juegue a su manera, acompañado de cremas para untar, que van desde el praliné de avellana, pasando por la algarroba, hasta una mermelada de naranja y canela.
Y para los más dulzones, Redulce. Esta pastelería de Sa Indioteria, lleva el roscón al terreno ‘extra’, con unidades limitadas de pistacho, Ferrero, Kinder, turrón, Lotus o crema pastelera de vainilla, además del liso de siempre.
Un año más, el período navideño culmina en un Día de Reyes en el que las familias podrán contar con sus pastelerías y hornos de referencia en Palma. Y pocos sabores tienen un lugar tan fijo en el calendario como el del roscón.
