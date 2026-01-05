Cinco roscones para coronar el Día de Reyes en Palma

La celebración del Día de Reyes ya se siente en Palma. Aroma de azahar, fruta escarchada y la emoción de encontrar la figurita… o el haba. El roscón, heredero de antiguas fiestas romanas que acabaron asociándose a la Epifanía, vuelve a reunir a familias y amigos en torno a la corona.

En qué horno o pastelería de Palma encargar tu roscón

En el archiconocido Fornet de la Soca, en Plaça de Weyler, 9 (donde el antiguo Forn des Teatre), la tradición se sirve con orgullo. Su Tortell Embatumat convierte el roscón en un cuarto o gató relleno de yema y coronado con merengue, también con posibilidad de cobertura de chocolate, perfumado con flor de azahar y naranja fresca.

El Fornet de la Soca trae de vuelta a Ciutat el 'Tortell Embatumat' para que quedes como un rey. / Fornet de la Soca

Muy cerca, en Unió, 15, otro clásico. Forn Fondo, con historia y fachada modernista, lleva siglos endulzando el centro y mantiene su aire Belle Époque desde 1911. Aquí el roscón se adapta a cada mesa. Sin relleno o con nata, crema, cabello de ángel, chocolate o almendra. Ideal si en casa hay gustos para todos.

Roscones de Reyes y otros dulces navideños en el escaparate del mítico Forn Fondo / Carlos Ginard

También en pleno centro de Palma, aunque se expande por toda la isla, Horno Santo Cristo traslada su excelencia en ensaimadas a unos roscones de Reyes que no se quedan atrás. Ofrecen versiones con crema, nata o chocolate y se atreven con rellenos golosos como Kinder Bueno. Masa cuidada, generosidad en el relleno y un mostrador que en estas fechas se convierte en peregrinación.

Horno Santo Cristo dispone de varios puntos donde recoger tu roscón en Palma. / Carlos Ginard

Como opción más vanguardista, en Bonaire, 14, Lluís Pérez Pastisser elabora dulces refinados y un elaborado roscón de autor. La apuesta es una masa artesana con naranjas y almendras de Mallorca. Se sirve sin relleno para que cada uno juegue a su manera, acompañado de cremas para untar, que van desde el praliné de avellana, pasando por la algarroba, hasta una mermelada de naranja y canela.

La versión rellena de crema quemada del autóctono roscón de Lluís Pérez Pastisser. / Carlos Ginard

Y para los más dulzones, Redulce. Esta pastelería de Sa Indioteria, lleva el roscón al terreno ‘extra’, con unidades limitadas de pistacho, Ferrero, Kinder, turrón, Lotus o crema pastelera de vainilla, además del liso de siempre.

Uno de los muchos sabores de los roscones de Redulce: el de Ferrero. / Redulce

Un año más, el período navideño culmina en un Día de Reyes en el que las familias podrán contar con sus pastelerías y hornos de referencia en Palma. Y pocos sabores tienen un lugar tan fijo en el calendario como el del roscón.