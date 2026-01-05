El Parlament de Baleares gasta cerca de 160.000 euros al año en diputados que actualmente no forman parte de ningún grupo parlamentario. Es el caso de Idoia Ribas, Agustín Buades y Xisco Cardona, quienes abandonaron Vox tras diferencias con la dirección, pero que a día de hoy mantienen su escaño como diputados no adscritos.

Cabe señalar que los diputados del Parlament perciben su salario en 14 pagas anuales, por lo que el coste conjunto de los tres parlamentarios no adscritos —con un sueldo medio de en torno a 3.800 euros brutos mensuales— se sitúa cerca de los 160.000 euros al año. Una cifra que se refiere solo a salarios, sin contar otros posibles gastos como dietas, desplazamientos o medios materiales.

Salida de Vox

En dos años de legislatura, ya son 3 los diputados (Ribas, Cardona y Buades) que han abandonado el grupo parlamentario de Vox.

El primero en abandonar el barco fue Xisco Cardona cuando la dirección nacional de Vox cerró filas con el ala dura en Baleares y respaldó las decisiones del grupo parlamentario después de que tumbaran el primer techo de gasto de la legislatura. "Hartazgo" y "gran decepción" fueron los términos que el menorquín utilizó para describir los motivos que le llevaron a desvincularse del que era su partido.

"Para mí es inaceptable entrar en coacciones, en chantajes y en las últimas intervenciones que han tenido en la Cámara se han excedido de lo que es el fair play político. Si es legal, al menos no es elegante", expresó Cardona, que no dejó el escaño y pasó a ser diputado no adscrito.

Buades, el siguiente

Prácticamente un año después de la salida de Cardona, fue el turno de Agustín Buades. En este caso, acusó a la dirección nacional de romper el pacto con el PP el pasado verano "de forma unilateral" sin tener en cuenta la opinión del grupo parlamentario. "Sin dar una sola explicación y sin consultarnos desde Madrid se decidió romper el pacto con el PP, no puedo estar de acuerdo con esto", argumentó Buades, quien también mantuvo el escaño y pasó a ser diputado no adscrito.

Asimismo, el diputado se mostró muy crítico con los compañeros que dirigen el grupo parlamentario en Baleares y considera que la presidencia del Parlament ya no debería estar en manos de Vox. "Si han roto el pacto de los 110 puntos firmado con el PP no debería haber un presidente de Vox en el Parlament", detalló.

Idoia Ribas también se va