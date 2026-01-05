Baleares cierra 2025 con 29.305 parados, un 2,94 % menos que en diciembre del año anterior
Baleares ha registrado en diciembre un total de 29.305 parados, 887 menos que el mismo mes del año anterior, lo que se traduce en una caída del 2,94 %, aunque la cifra se ha reducido en 914 personas con respecto a noviembre, un 3,02 % menos.
Así se desprende de los datos del paro registrado difundidos este lunes por el ministerio de Trabajo, que recoge que, en comparación con el mes anterior, Baleares es la sexta comunidad autónoma donde más cae el paro, por detrás de Andalucía, Valencia, Madrid, Murcia, y Castilla-La Mancha.
En el conjunto de España, mercado laboral ha sumado 506.451 afiliados en 2025, lo que cierra el año por encima de los 21,8 millones de ocupados, mientras que el desempleo se ha reducido en 152.048 personas, hasta los 2,4 millones, la cifra más baja en 18 años, desde diciembre de 2007.
