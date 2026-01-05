La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros
Se prevé un descenso de temperaturas para el Día de los Reyes Magos
La llegada de la borrasca Francis a Mallorca ha activado la alerta amarilla este lunes en la isla por fenómenos costeros, con olas de hasta tres metros de altura e intervalos de viento del norte y nordeste de 50 a 60 kilómetros por hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los cielos cubiertos estarán presentes durante toda la jornada, con precipitaciones en general débiles a partir del mediodía en Mallorca, para la Cabalgada de los Reyes Magos, la Aemet recomienda asistir con paraguas a la Cabalgata, ya que hasta las ocho de la tarde aún se podrían registrar chubascos aislados. La borrasca Francis viene con una masa de aire ártico que baja la cota de nieve hasta los 800 metros por la noche.
Descenso de la cota de nieve a 500 metros en Mallorca
El descenso de las temperaturas se notará más este martes 6 de enero. La cota de nieve bajará de los 800 a los 500 metros por la noche y se producirán heladas débiles locales en la Serra de Tramuntana. Los cielos estarán nubosos o cubiertos con precipitaciones dispersas en general débiles y ocasionalmente acompañadas de granizo pequeño.
La alerta amarilla por fenómenos costeros se mantendrá durante toda la jornada, con olas de 3 a 4 metros de máxima y vientos del norte de 50 a 60 kilómetros por hora en el norte de Mallorca, en el levante y en la Serra de Tramuntana. En Menorca también se activará el aviso por vientos de hasta 70 kilómetros por hora y la alerta por fenómenos costeros será naranja.
Alerta en Mallorca durante la madrugada del miércoles
Para el miércoles 7 de enero la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es mantener el aviso amarillo en Mallorca hasta las 07:00 horas. También se esperan intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil ocasional y la cota de nieve irá subiendo de los 500 metros a los 1100.
