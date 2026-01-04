Venezolanos de Mallorca se manifiestan en Palma para exigir el "fin de dictadura" y una "transición democrática"

La comunidad venezolana en Mallorca se ha manifestado este domingo en Palma para exigir el "fin de dictadura" y una "transición democrática" en el país tras la detención de Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores en una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos.

Durante la concentración, celebrada en el paseo del Born, los participantes venezolanos residentes en la isla han mostrado respaldo a la captura de Maduro y han exigido respeto a los resultados de las elecciones de 2024. Además, han reclamado el inicio de una transición democrática pacífica, así como la liberación de los presos políticos.

Además de Palma, otras ciudades españolas, como Barcelona o Bilbao, han sido sede de manifestaciones similares.

El PP se suma al acto

En una nota de prensa, el PP Baleares ha informado que una representación de miembros del partido ha participado esta jornada en la movilización convocada por los venezolanos residentes en las islas para mostrar su apoyo frente a la "dictadura de Maduro" y exigir "una transición democrática que respete el mandato de las urnas, el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y la liberación de los presos políticos encarcelados por el chavismo".

"Nos hemos sumado a la movilización convocada por los venezolanos residentes en las islas, porque el PP está a su lado y comparte con ellos el deseo de que la detención de Maduro suponga el final de la dictadura en Venezuela", ha explicado el coordinador general del PP Baleares, Sebastià Sagreras.

"Compartimos también con ellos el deseo de una transición democrática y de que se respete el mandato de las urnas de julio de 2024, que eligieron presidente electo a Edmundo González. De hecho, recordamos que tanto el Congreso de los Diputados como el Parlament balear han instado al reconocimiento de Edmundo González, a iniciativa del PP. Venezuela debe ser lo que quieren los venezolanos, un país libre y democrático", ha añadido Sagreras.