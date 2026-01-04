Cinco roscones para coronar el Día de Reyes en Palma

Ver más galerías relacionadas
Del 'tortell' mallorquín que recupera recetas antiguas a las versiones más golosas: cinco hornos y pastelerías donde encargar el dulce de la noche más mágica.
La víspera de Reyes ya se siente en Palma: aroma de azahar, fruta escarchada y la emoción de encontrar la figurita… o el haba. El roscón, heredero de antiguas fiestas romanas que acabaron asociándose a la Epifanía, vuelve a reunir a familias y amigos en torno a la corona.
En el archiconocido Fornet de la Soca la tradición se sirve con orgullo. Su Tortell Embatumat convierte el roscón en un cuarto o gató relleno de yema y coronado con merengue (también con cobertura de chocolate), perfumado con flor de azahar y naranja fresca. Plaça de Weyler, 9.
Un clásico con historia y fachada modernista. Forn Fondo, en Unió, 15, lleva siglos endulzando el centro y mantiene su aire Belle Époque desde 1911. Aquí el roscón se adapta a cada mesa. Sin relleno o con nata, crema, cabello de ángel, chocolate o almendra. Ideal si en casa hay gustos para todos.
Para los más dulzones, Redulce (Sa Indioteria) lleva el roscón al terreno ‘extra’: unidades limitadas de pistacho, Ferrero, Kinder, turrón, Lotus o crema pastelera de vainilla, además del liso de siempre.
Roscón de autor, sin artificios. En Lluís Pérez Pastisser (Bonaire, 14) apuestan por una masa artesana con naranjas y almendras de Mallorca. Lo sirven sin relleno para que cada uno juegue a su manera, acompañado de cremas para untar (praliné de avellana, algarroba o mermelada de naranja y canela).