Rescatan a 89 personas llegadas a Baleares a bordo de cuatro pateras

La Guardia Civil del puesto de Santanyí y del puesto de Felanitx, así como Salvamento Marítimo, interceptaron ayer una nueva patera con un total de 27 personas de origen subsahariano a bordo al sureste de Cabrera, lo que eleva a 131 el número de migrantes rescatados en Balears desde el inicio de 2026.

Según información facilitada por la Delegación del Gobierno en Balears, esta embarcación, la cuarta llegada al archipiélago ayer, fue interceptada a las 10.50 horas en el mar.

Previamente, fueron interceptadas otras tres pateras. La primera a las 02.40 horas, rescatándose a 13 magrebíes, a media milla del faro de la Mola, al sur de Formentera.

En esta actuación intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Guardia Civil del Puesto de San José y Salvamento Marítimo.

La segunda embarcación interceptada ayer fue localizada a las 07.50 horas, rescatándose a un total de 20 personas de origen magrebí, en el mar al sur de la isla de Formentera.

En este rescate intervineron la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Ibiza, la Guardia Civil del Puesto de San José y Salvamento Marítimo.

La tercera embarcación, también localizada a las 07.50 horas, fue interceptada en el mar al suroeste del Cap Blanc, en Mallorca, con 29 personas de origen subsahariano a bordo. En este rescate tomaron parte la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Estas últimas llegadas se suman a otras dos que tuvieron lugar el viernes. La primera fue localizada a las 16.35 horas, cuando se interceptó a un total de 16 personas migrantes al sur de Formentera a bordo de la que fue la primera patera llegada a Balears este 2026.

La segunda patera llegada el viernes a Balears fue interceptada a las 23.38 horas con 26 personas a bordo de origen subsahariano, en línea de costa al noroeste de Cabrera. En el rescate de estas 26 personas migrantes intervinieron finalmente efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y Salvamento Marítimo.