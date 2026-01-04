Maduro se entrevistó con Juan Carlos I en Marivent

El palacio de Marivent fue más propicio para Nicolás Maduro que su residencia también palaciega de Miraflores. El presidente venezolano ahora secuestrado viajó por primera y única vez a Mallorca en julio de 2008, cuando las vacaciones de la Familia Real en la isla se extendían a casi dos meses. El ahora capturado acompañaba como ministro de Asuntos Exteriores a su predecesor Hugo Chávez, y ambos fueron recibidos por Juan Carlos I.

El motivo nada disimulado de la visita de Chávez y Maduro a Marivent era la reconciliación con el entonces Rey, tras la crisis abierta en la Cumbre Iberoamericana del año anterior. Juan Carlos I se había dirigido a su dicharachero homólogo venezolano con un explícito «¿por qué no te callas?» El reencuentro mallorquín para salvar el distanciamiento fue la primera cita de ambos jefes de Estado después del incidente. Un amigable «gracias por venir hasta aquí para verme» saldó la recepción del monarca a las puertas del palacio palmesano, antes de una reunión de una hora en el interior de la residencia veraniega.

La cordialidad se queda corta para describir la atmósfera relajada que se vivió aquella mañana de verano en Marivent. Las instantáneas de la jornada muestran a cuatro dentaduras de sonrisa abierta, porque el cuarteto se completaba con Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores de Zapatero y par a la sazón del propio Maduro.

El entonces president Francesc Antich, nacido en Caracas, tuvo la oportunidad de estrechar la mano de Maduro y Chávez. El líder del PSOE balear fallecido un año atrás ejerció de anfitrión de los venezolanos en el aeropuerto de Son Sant Joan, encabezando el comité de bienvenida antes de que los mandatarios sudamericanos se desplazaran a Marivent.

La atmósfera fraternal de la recepción de Marivent se salda en las imágenes que muestran al Rey flanqueado por Chávez y el propio Maduro, que se mostraron inseparables durante la jornada. El tono desenfadado, entre bromas y veras tras las amenazas vertidas por el fundador del chavismo contra los intereses españoles, se plasmó en la entrega a Juan Carlos I de una camiseta que llevaba estampado el ya legendario lema «¿por qué no te callas?».

El Rey y Chávez se reconcilian / DM

La muerte prematura del fundador del chavismo antes de cumplir sesenta años aceleraría la llegada de su acompañante en Marivent a la presidencia de Venezuela. El acto llevado a cabo en Mallorca no solo gozaba de un perfil protocolario, porque también estaba en juego la venta de miles de barriles diarios de petróleo a precio reducido a España.

La cumbre estival hispanovenezolana demostró asimismo el cambio de actitud de los compatriotas de los visitantes instalados en la isla. Si ayer celebraban el final de la «dictadura» en Caracas, una decena de bolivarianos saludaron en Marivent con un estentóreo «Presidente, presidente» a la comitiva en 2008, una manifestación respondida por un saludo del propio Chávez y de su entonces canciller Maduro. A continuación de la estancia en Palma, ambos viajaron a Madrid para entrevistarse con Zapatero.