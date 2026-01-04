Juan Manuel López-Nadal, diplomático mallorquín: «A Trump la democracia le importa un bledo»

"Estados Unidos no tiene derecho a cambiar gobiernos extranjeros. Esto es un acto de piratería internacional y la comunidad internacional debería condenarlo sin ambigüedades", es la condena de Juan Manuel López-Nadal, diplomático mallorquín después de que Estados Unidos bombardeara de madrugada varias zonas civiles y militares estratégicas de Venezuela, incluida Caracas, y capturara a Nicolás Maduro. El mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el distrito sur de Nueva York . Los cargos contra el mandatario venezolano y su esposa son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de metralletas y aparatos destructivos contra EEUU

Pese a reconocer que no siente ninguna simpatía por Maduro, López-Nadal subraya que el cambio político en Venezuela debe venir desde dentro: "Nicolás Maduro hizo trampas en las últimas elecciones, pero Venezuela tiene mecanismos para restablecer la democracia de forma democrática. Son los venezolanos quienes deben solucionar este problema, no sus vecinos norteños".

En este contexto, López-Nadal critica la postura del PSOE, al considerar que ha sido insuficiente: "Se ha quedado muy corto. La palabra “condena” no aparece por ningún sitio. Debería haber sido más valiente".

También arremete contra el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien acusa de despreciar a Europa y de actuar como si América fuera de su propiedad: "Trump está haciendo de menos a Europa. Quieren ser los amos y señores del continente americano, y España, por su relación histórica con Sudamérica, tiene una responsabilidad especial".

Según López-Nadal, Washington ha abandonado los principios jurídicos internacionales: "Estados Unidos ha sustituido la fuerza de la ley por la ley de la fuerza".

El diplomático extiende sus críticas a la Unión Europea, a la que acusa de incoherencia y debilidad: "Europa ya perdió los papeles al no condenar a Israel por el genocidio palestino. Siempre debería estar del lado del derecho y nunca del lado de la fuerza". Además, López-Nadal cree que la actual dirección comunitaria carece de firmeza política: "La dirección actual de la Unión Europea es muy floja y cobarde. Estados Unidos ya no son amigos ni aliados; solo lo son de la extrema derecha europea. Los demócratas no podemos aceptar a Trump".

Por último, López-Nadal advierte de que la política exterior estadounidense podría extenderse a otros países de la región: "Que se preparen los cubanos. Como no tienen petróleo, como Venezuela, hasta ahora no ha pasado nada. A Trump la democracia le importa un bledo".