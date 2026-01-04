El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura

El Consell de Mallorca fundamentó en valoraciones internas no documentadas la afirmación de que las obras en la Vía de Cintura y la autopista del aeropuerto habían logrado reducir los atascos en torno a un 30%. Así lo reconoce la propia institución insular en una respuesta oficial a una solicitud de información formulada por Més per Mallorca, en la que admite que no existe ningún informe técnico formal que avale esa cifra, pese a haber sido difundida públicamente a través de una nota de prensa.

La controversia se remonta al 18 de enero de 2025, cuando el Consell hizo pública una comunicación en la que aseguraba que "los estudios preliminares que realizan los técnicos de Carreteras del Consell de Mallorca demuestran el buen funcionamiento de las obras" y apuntaban a una "minimización de alrededor del 30% de los atascos durante los últimos meses". La nota vinculaba esa supuesta mejora a las actuaciones ejecutadas en la Vía de Cintura y en la autopista del aeropuerto, unas obras con un presupuesto superior a los 12 millones de euros.

A raíz de esas afirmaciones, el grupo insular de Més per Mallorca solicitó formalmente acceso a los estudios citados. La respuesta del Consell, firmada por el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, es clara: no existe ningún informe técnico formalizado ni documento específico que responda a la denominación de "estudios preliminares" con las conclusiones cuantitativas difundidas en la nota de prensa.

Según el escrito oficial remitido a la formación ecosoberanista, la información publicada se basaba en "valoraciones técnicas internas, datos parciales de seguimiento y apreciaciones operativas" realizadas por los servicios técnicos en el marco del control ordinario de las actuaciones viarias. Sin embargo, dichas valoraciones no fueron recogidas en ningún informe escrito, validado y concluido que pueda ser considerado un documento administrativo y, por tanto, no pudo facilitarse copia alguna porque, según se indica literalmente en la respuesta firmada por Rubio, "este no ha sido elaborado ni existe como tal".

La nota de prensa del Consell detallaba hasta cuatro actuaciones concretas como prueba del supuesto éxito de las obras: la reordenación de los carriles de acceso desde la autopista del aeropuerto a la Vía de Cintura, la creación de un tercer carril bajo la rotonda de Can Blau, la suspensión del carril bus-VAO y la habilitación de un cuarto carril entre Can Blau y Son Hugo. A todo ello se añadían otras intervenciones incluidas en el Plan de Accesos a Palma, como los denominados carriles cero o la reordenación de distintos enlaces.

El uso del porcentaje del 30% no era nuevo en el discurso institucional. Ya en septiembre de 2023, el propio Consell manejaba un estudio previo de la conselleria insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras que estimaba que la ampliación de dos a tres carriles en el enlace entre la autopista del aeropuerto y la Vía de Cintura podría reducir la densidad del tráfico entre un 25% y un 30%. Aquel documento se utilizó como base técnica para justificar la intervención en la zona de Can Blau, donde circulaban entonces alrededor de 150.000 vehículos diarios, según datos de la Dirección General de Tráfico.

Sin embargo, la respuesta a Més per Mallorca confirma ahora que la reducción del 30% atribuida a los efectos reales de las obras en 2025 no se apoyó en ningún estudio cerrado ni en datos consolidados, sino en apreciaciones internas que no llegaron a formalizarse en un informe. Una admisión que pone en cuestión la solidez técnica de una de las principales afirmaciones utilizadas por el Consell para defender públicamente unas obras clave en una de las vías más saturadas de Mallorca.