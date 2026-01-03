Venezolanos en Mallorca: Alegría por la caída de Maduro y preocupación por sus familiares

Pendientes de las noticias de canales latinoamericanos y atentos a los grupos de WhatsApp que comparten con sus compatriotas. Los venezolanos afincados en Mallorca han recibido con alegría la caída de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en su país, pero se mantienen a la espera de cómo se van desarrollando los acontecimientos.

Caracas, zona de guerra

"Caracas está vació, es como una zona de guerra. Nadie sale de su casa. Al que ven por la calle lo cogen [las fuerzas de seguridad venezolanas] y lo llevan a pelear". Peter Vivas, establecido en Mallorca desde hace dos años, explica las noticias que le van llegando de Venezuela y la mezcla de alegría y preocupación con la que se está viviendo los acontecimientos: "Las noticias dicen que a Maduro y su esposa los han capturado, pero nadie lo ha mostrado". Y es que la alegría también ha dado paso a la incertidumbre por lo que en realidad está ocurriendo y por lo que vendrá después.

Deseo de cambio y de regresar a Venezuela

"El fin lo veo muy cerca, 25 años ya fueron bastante para Venezuela. El país está destruido. Desde que murió Hugo Chávez ha sido horrible. En 2018 me fui porque no aguantaba más". La ilusión de Peter Vivas es poder regresar y que "llegue la democracia, que gobierne la oposición y que haya un cambio".

Una acción que "se tenía que hacer"

Luis Miguel López celebra lo que en su opinión es una buena estrategia por parte de Estados Unidos, una operación "de precisión. Atacaron los sitios claves donde tenían que atacar para capturar al que tenían que capturar". En este sentido López subraya que la intervención no ha dañado "ningún puente, ningún hospital, nada civil".

"Se tenía que hacer, ya que ningún organismo internacional nunca actuó a favor de Venezuela", afirma al tiempo que deja claro que "el ataque no es a Venezuela, sino al ilegítimo narco presidente de Venezuela, el usurpador del poder".

López reside en Mallorca desde hace siete años y lamenta que "tuve que emigrar al país de mis antepasados por culpa de esta narco dictadura socialista que acabó con mi país". Es por esto que siente "la misma alegría de cada venezolano que está fuera de su país" a causa de la situación política. Este venezolano se mantiene en contacto con sus familiares y amigos de Venezuela que, según explica, están viviendo los acontecimientos con incertidumbre.

Edmundo González, presidente

López espera que "se proclame presidente legítimo a Edmundo González y como vicepresidenta María Corina Machado y sacar el país adelante. Aunque los norcoreanos dictadores no lo van a querer aceptar por la buenas. La ley establece que deben convocar elecciones en 30 días", asegura.