Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
Consulta los horarios de las tiendas que permanecerán abiertas este primer domingo del año
Con la llegada de los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, muchos de sus ayudantes apuran las compras de último momento y para facilitarles el trabajo, muchas tiendas, centros comerciales y supermercados de Mallorca permanecerán abiertos este domingo 4 de enero.
El Govern ha incluido el domingo anterior a Reyes (4 de enero) entre los 10 días autorizados para la apertura en 2026. Esto significa que pueden abrir tanto pequeños comercios como grandes superficies y centros comerciales este primer domingo del año.
Centros comerciales abiertos este domingo
Algunos centros comerciales de Mallorca ya han anunciado sus horarios para ese domingo:
- FAN Mallorca Shopping (Palma): estará abierto de 10:00–22:00; (Consulta el horario detallado por áreas aquí )
- Área Central (Marratxí): en su listado de festivos de apertura aparece el domingo 4 de enero de 2026. Área Central
- C.C. Alcampo Mallorca (Marratxí): informa de horario comercial 10:00–22:00 y el hipermercado de 9:00–22:00. ccalcampomallorca.es
- Mallorca Fashion Outlet (Marratxí): publica horario de domingo 10:00–22:00 dentro de su información de apertura.
¿Y los supermercados? Depende de cada cadena... y de cada tienda
Aunque se permite abrir, no todos los supermercados lo hacen, y muchos ajustan horarios según la ubicación. Lo más fiable es consultar directamente en los buscadores oficiales de cada cadena:
- Carrefour: de 9:00 horas a 22:00 horas
- Eroski: Consulta los horarios de las tiendas abiertas aquí
- Aldi: Consulta la lista de tiendas abiertas aquí
- Alcampo: de 9:00 horas a 22:00 horas
- Mercadona: Se mantiene fiel a su política de dar descanso a sus trabajadores en días festivos.
