Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca

Con la llegada de los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, muchos de sus ayudantes apuran las compras de último momento y para facilitarles el trabajo, muchas tiendas, centros comerciales y supermercados de Mallorca permanecerán abiertos este domingo 4 de enero.

El Govern ha incluido el domingo anterior a Reyes (4 de enero) entre los 10 días autorizados para la apertura en 2026. Esto significa que pueden abrir tanto pequeños comercios como grandes superficies y centros comerciales este primer domingo del año.

Centros comerciales abiertos este domingo

Algunos centros comerciales de Mallorca ya han anunciado sus horarios para ese domingo:

FAN Mallorca Shopping (Palma) : estará abierto de 10:00–22:00; (Consulta el horario detallado por áreas aquí )

: estará abierto de 10:00–22:00; (Consulta el horario detallado por áreas aquí ) Área Central (Marratxí) : en su listado de festivos de apertura aparece el domingo 4 de enero de 2026 . Área Central

: en su listado de aparece el . Área Central C.C. Alcampo Mallorca (Marratxí) : informa de horario comercial 10:00–22:00 y el hipermercado de 9:00–22:00 . ccalcampomallorca.es

: informa de horario . ccalcampomallorca.es Mallorca Fashion Outlet (Marratxí): publica horario de domingo 10:00–22:00 dentro de su información de apertura.

¿Y los supermercados? Depende de cada cadena... y de cada tienda

Aunque se permite abrir, no todos los supermercados lo hacen, y muchos ajustan horarios según la ubicación. Lo más fiable es consultar directamente en los buscadores oficiales de cada cadena: