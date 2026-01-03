Palma ya es el cuarto destino para el turismo de negocios, adelanta a Sevilla y Bilbao

La capital mallorquina sigue escalando posiciones como destino de turismo de negocios. Palma ya es la cuarta plaza para este segmento de viajeros que gasta casi un 30 % más que el turista de ocio. Ciutat adelanta a Sevilla, Bilbao y Alicante entre los destinos españoles. Ha escalado tres puestos respecto a 2019, a pesar de que todavía el turismo de negocios en España no ha recuperado el volumen de visitantes de antes de la pandemia.

Estos datos están reflejados en la serie de análisis de segmentos Viajes de Negocios del Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, elaborados a partir de los microdatos de las encuestas Egatur del INE y de la Encuesta de Satisfacción de los Turistas Internacionales (ESTI) de Turespaña.

Es cierto que Barcelona y Madrid concentran más de la mitad de los viajes de negocios y de MICE (reuniones e incentivos) internacionales, destaca Turespaña, consolidándose como los dos grandes nodos urbanos y congresuales. Barcelona en 2024 rozó los 1,3 millones de estos visitantes, el 26,8 %, y la capital española superó los 1,1 millones (23,9 %). Pero tras estos destinos se erigne Valencia, con más de 259.000 (5,4 %) de viajeros, y Palma como el cuarto destino, con 169.500 viajeros, con un 3,5 % de cuota.

Además, Ciutat, con su Palau de Congressos, es una plaza cada vez más demandada también para eventos nacionales, y crece su atractivo como destino para congresos médicos de índole doméstica e internacional. Con todo, se ha posicionado por delante de Sevilla (131.000 viajeros, un 2,7 %) y de Bilbao (129.000, también 2,7 %).

Esta escalada de Palma se ha producido después de que en 2019 fuera el séptimo destino de negocios, por detrás (en ese orden) de Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Sevilla y Bilbao. Toda vez que aquel año en España se superaron los 5,2 millones de viajeros de negocios, que dejaron 5.864 millones de euros, con un gasto medio de 1.115 euros. Y en 2024 todavía no se ha recuperado esa cifra de visitantes, al cerrarse ese año con 4,8 millones de viajeros, pero su gasto ha superado los 6.734 millones de euros, con una subida del 13 % respecto a 2023, con un gasto medio de 1.392 euros. La estancia media ha pasado de 4,8 días a 5,6 días.

El viajero de negocios que visita España ha visitado el país al menos en diez ocasiones

Como destaca Turespaña, el turismo de negocios se consolida como un segmento estratégico para el modelo turístico por su elevado gasto, menor estacionalidad, alta fidelidad al destino y un perfil de viajero exigente.

El viajero de negocios que viene a España ha visitado el país al menos en diez ocasiones y su satisfacción alcanza una valoración de 8,7 sobre 10, ligeramente inferior a la del turista de ocio, lo que refleja ese mayor nivel de exigencia sobre todo en alojamiento, restauración e infraestructuras. Europa sigue siendo el principal mercado emisor, aunque crece el peso del continente americano.