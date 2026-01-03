Margalida Capellà, doctora en Derecho Internacional de la UIB: "La Unión Europea ha normalizado que Estados Unidos use la fuerza armada"

"Si Estados Unidos actúa de este modo, después será muy difícil reprochar a Rusia la invasión de Ucrania o a China un posible ataque contra Taiwán". Esta es una de las advertencias que deja la doctora en Derecho Internacional de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Margalida Capellà, tras despertar el mundo con la noticia del año.

Estados Unidos ha bombardeado durante la madrugada varias zonas civiles y militares estratégicas de Venezuela, incluida la capital, Caracas, y ha capturado a su líder, Nicolás Maduro . Capellà asegura que el gobierno de Donald Trump ha violado gravemente el derecho internacional y que la comunidad internacional debe condenar el acto sin matices: "Se ha vulnerado el principio básico de prohibición del uso de la fuerza armada y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, tal como establece la Carta de las Naciones Unidas".

La experta recuerda que no es la primera vez que Estados Unidos actúa de este modo, citando ataques previos en países como Irán, Somalia, Yemen o Nigeria. Capellà critica la "débil respuesta" de la Unión Europea ante ataques anteriores: "Parece que se ha normalizado que Estados Unidos pueda utilizar la fuerza armada sin consecuencias, lo cual es extremadamente grave".

Según explica Capellà, la única justificación legal para un ataque de este tipo sería la legítima defensa o una autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU, circunstancias que no se dan en este caso.

En cuanto a posibles responsabilidades penales, señala que el crimen de agresión fue definido en 2010 mediante la Enmienda de Kampala, pero ni Estados Unidos ni Venezuela son parte de dicha modificación. Por ello, no puede exigirse responsabilidad penal internacional en este caso concreto.

No obstante, Capellà insiste en que la condena internacional es fundamental: "Si no se condenan estos actos, se están convalidando y se corre el riesgo de que se cree una nueva norma internacional que legitime el uso de la fuerza armada sin justificación".