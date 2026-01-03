Los mallorquines ante los precios nunca vistos del oro y de la plata: “Cada vez compran más como inversión”

Los precios históricos del oro y de la plata están marcando tendencia en Palma: más personas quieren saber si lo que tienen es un metal precioso y cada vez se compra más como inversión. Sus fuertes subidas en 2025, un 140% la plata y un 70% el oro, despiertan el interés de quienes quieren vender después de muchos años guardándolos, pero también ha aumentado el ánimo de quienes buscan comprar como una forma de sacar rentabilidad a su dinero. Eso sí, el oro es “un valor refugio a largo plazo”. “El que quiera invertir en oro físico para sacarle una rentabilidad a corto plazo que se olvide. No se lo aconsejo a nadie. Que invierta en bolsa y asuma más riesgo. Sirve para protegerte de la inflación, para tener un complemento de la jubilación, para ayudar a la familia… En 2025 vino una mujer con un lingote comprado por su abuelo en 1957. Le costó algo menos de 2.000 pesetas y le pagué 90.000 euros. Me dijo que aún tenía otro, pero que se lo guardaba. Si lo trajera hoy tendría que pagarle 115.000 euros”, cuenta Josep Palacios, uno de los empresarios más importantes del sector en Mallorca y propietario de Compro Oro Plaza Progreso.

“El oro ha hecho máximos históricos 41 veces en 2025. Lo de los récords ya aburre. Mañana y el siguiente día se volverá a producir. Este año ha subido un 72%, no es normal que lo hago tanto. Pero su valor es como un serrucho inclinado: tiene dientes, aunque siempre va para arriba”, reconoce. Por eso, Palacios prevé que para 2026 siga siendo más caro: “El oro seguirá subiendo. La situación de este año es muy peculiar. ¿Quién son los mayores compradores de oro? Los bancos centrales. El de China, la Reserva Federal, el Banco de Moscú, nosotros, los curritos de la calle, sumamos algo, pero la manipulación viene de los grandes bancos. Están vendiendo dólares para comprar oro. El dólar se lo quieren quitar de en medio, por eso están los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Los bancos centrales están acaparando. No quieren tener dólares, quieren coger oro. Y suben el precio”.

Más interés que los bancos

Cuando Palacios inauguró su tienda hace quince años, pagaba por gramo de oro unos 15 euros, ahora ronda los 80. “¿Cuánto subirá? No lo sé”, afirma. Aunque esa subida quizás sea la razón por la que cada vez se interesa más público en este material precioso como una manera de inversión pensando en el futuro: “Siguen viniendo más a vender, pero la compra ha crecido mucho también, aunque siempre digo que para ver la revalorización necesitas 8-10 años. Está aumentando la gente que se está concienciando en esta materia. Si tienes 10.000 euros ahorrados, en vez de tenerlos en el antiguo plazo fijo, ahora los tienes en oro en un lingote de 100 gramos. Hoy te cuesta 11 mil euros y, en dos años, valdrá 15-16 mil y si lo has dejado en el banco quítale 800 cada año”, cuenta.

“La plata es el metal olvidado”

La plata siempre estará a la estela del oro. Ha subido más porcentualmente, pero está muy lejos de su valor. Una onza troy de oro cuesta unos 3.690 euros, mientras que una de plata vale unos 62 euros. Aunque también se puede ganar mucho dinero: “La plata es el metal olvidado y lo que la gente no sabe es que con la plata te puedes llevar la misma cantidad de dinero que con el oro. La única diferencia es que con menos cantidad de oro tienes más dinero y con plata necesitas tener más volumen. ¿Cuánta gente tiene una cubertería en su casa y no la vende y vale a lo mejor 5 o 6 mil euros? Se creen que traen una cadena de oro y vale más. No. La plata vale dinero, pero está olvidada”, asegura Enrique Valentí, propietario de El Rey de la Plata, que tiene 14 años de experiencia en el sector.

El dueño de esta tienda de Palma, que aparte de la plata también se dedica al oro, a las joyas antiguas y a relojes de primeras marcas, indica que “hay un repunte de compra y la gente también quiere saber qué tiene porque si tienes algo que te ha subido de valor quieres saber cuánto vale y mucha gente lo vende porque es un buen momento”.

“Son unos ascensores mecánicos”

La subida de los precios y el encarecimiento del coste de la vida lleva a muchas personas a vender sus 'tesoros'. “Veo a muchos padres y madres vendiendo sus cosas para ayudar a sus hijos porque no pueden conseguir una vivienda o para ayudarlos en la reforma de una casa y todo esto lo crea el mundo. Es una rueda. El mundo va mal, la gente vende, nosotros nos beneficiamos porque es nuestro trabajo y a las buenas y a las malas estamos”, apunta.

Valentí también aprecia el aumento de personas que adquiere estos materiales como valor refugio. “La gente quiere comprar para invertir. Hay gente que quiere aprovechar la venta porque el precio está alto y lo han tenido guardado 40 años y otros, en cambio, quieren comprar porque piensan que seguirá subiendo y quieren invertir en metal. Son unos ascensores mecánicos. Unos bajan y otros suben. El que ha sabido guardar y el que ahora quiere guardar”, subraya.

“Las joyas se venden lo mismo”

Lluís Forteza, propietario de Joyas Forteza en calle Colón en Palma, no ha notado que la subida del oro y la plata les afecte: “Se vende lo mismo. La gente compra según las necesidades. Siempre es un susto ver que se encarecen, pero dentro de la normalidad tampoco se aprecia tanto. Si la gente necesita un anillo lo compra, si necesitan una cadena la compran, si necesitan una medalla, la compran. Por inversión no me compran y si alguien me hablara de esto, no lo recomendaría. No es el lugar adecuado”.