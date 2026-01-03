La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros para este domingo en todo el archipiélago balear. Según su previsión, el paso de la borrasca Francis, con dos vórtices bien definidos, traerá consigo un aumento de la inestabilidad, lluvias localmente fuertes, viento intenso y una importante bajada de temperaturas.

Prácticamente toda la isla, a excepción del interior, permanecerán en alerta desde las 00.00 hasta las 05.59 horas de este domingo por intensas lluvias que pueden dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Ante este escenario, desde el servicio de Emergencias de Baleares ha pedido precaución a la población, a la que ha instado a seguir sus consejos y llamar al 112 en caso de emergencia.

Además, la entrada de una masa de aire ártico provocará un desplome de las temperaturas, que situará la cota de nieve en los 500 metros.

¿Lloverá en Mallorca el 5 de enero?

La inestabilidad continuará en la isla la víspera del día de Reyes. Según la previsión de la Aemet, el lunes 5 Palma amanecerá con cielos nublados que, a medida que avance la jornada, se irán cubriendo con precipitaciones, más probables a partir del mediodía. Aunque se espera que la lluvia aparezca entre las doce y las seis de la tarde, la Aemet recomienda asistir con paraguas a la Cabalgata, ya que hasta las ocho de la tarde aún se podrían registrar chubascos aislados.