¿Lloverá durante la Cabalgata de Reyes en Mallorca? Esta es la previsión de la Aemet

La borrasca Francis podría empañar una de las tardes más esperadas del año en Palma. La Agencia Estal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para el próximo 5 de enero, día de la Cabalgata de los Reyes Magos, un escenario de cielos cubiertos, lluvias y viento del nordeste justo en las horas clave del desfile.

¿Lloverá durante la Cabalgata en Palma?

Según la previsión de la Aemet, el lunes 5 Palma amanecerá con cielos nublados que, a medida que avance la jornada, se irán cubriendo con precipitaciones, más probables a partir del mediodía. Aunque se espera que la lluvia aparezca entre las doce y las seis de la tarde, la Aemet recomienda asistir con paraguas a la Cabalgata, ya que hasta las ocho de la tarde aún se podrían registrar chubascos aislados.

Además, la Aemet alerta de que las temperaturas bajarán de forma notable. Así, se espera que las temperaturas máximas no superen los 12 grados, mientras que las mínimas, que se alcanzarán al final del día, podrían caer hasta los 4 grados en Palma.

Otro factor importante a tener en cuenta será el viento: se espera nordeste moderado con intervalos de fuerte (25 a 50 km/h). En la práctica, esto puede traducirse en rachas molestas, especialmente en zonas abiertas del recorrido.

Horario y recorrido de la Cabalgata 2026 en Palma

El Ayuntamiento mantiene el inicio tradicional con la llegada por mar: la Cabalgata arranca a las 18:00 horas desde el Moll Vell

El itinerario difundido incluye puntos tan concurridos como Avinguda Antoni Maura, Passeig del Born, La Rambla, Avingudes (Alemanya y Portugal), Passeig de Mallorca y Jaume III, entre otros, antes de encarar el tramo final en el centro.