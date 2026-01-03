Jorge Dezcallar, diplomático y exdirector del CNI: «Si EE. UU. viola el derecho internacional en el Caribe o en América del Sur, Rusia podrá hacerlo después en los países bálticos»

"Nicolas Maduro es un presidente ilegítimo, que ha perpetrado un pucherazo electoral y que ha provocado la emigración de más de seis millones de venezolanos, Pero España y la Unión Europea deben condenar este atentado contra el derecho internacional", es la sentencia de Jorge Dezcallar. El exdirector del CNI y exembajador de España en Estados Unidos, ha criticado duramente la situación en Venezuela y la actuación de Estados Unidos, al tiempo que ha reclamado una posición más clara de España y de la Unión Europea en defensa del derecho internacional.

Estas declaraciones llegan después de que Estados Unidos bombardeara de madrugada varias zonas civiles y militares estratégicas de Venezuela, incluida Caracas, y capturara a Nicolás Maduro. El mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el distrito sur de Nueva York . Los cargos contra el mandatario venezolano y su esposa son conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de metralletas y aparatos destructivos contra EEUU

"Si EE. UU. viola el derecho internacional en el Caribe o en América del Sur, Rusia podrá hacerlo después en los países bálticos. El derecho internacional quedará solo para los países medianos, porque los grandes lo pasarán por encima", ha explicado Dezcallar, que ha lanzado una pregunta al aire: "¿Qué diríamos si Putin lanzara una operación para secuestrar a Zelenski o si China entrara militarmente en Taiwán?".

El diplomático mallorquín también considera “extraña” la actitud de España hacia Venezuela, señalando que el Gobierno español no ha felicitado a la reciente ganadora del Premio Nobel, Maria Corina Machado y criticando el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien afirma que "anda por Caracas sin que nadie sepa exactamente qué está haciendo". En este contexto, recuerda también el episodio de Koldo García y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, como ejemplo de la opacidad en las relaciones con el régimen chavista. Aun así, subraya que España mantiene importantes intereses económicos en Venezuela.

Dezcallar advierte además de que Estados Unidos está actuando bajo una lógica cercana a la Doctrina Monroe, según la cual América es para los americanos, y opera con impunidad en lo que considera su “patio trasero”, guiado por sus propios intereses.

La doctrina Monroe es un marco de política exterior enunciado por el presidente James Monroe en 1823 para delimitar esferas separadas entre Europa y las Américas: advertía a las potencias europeas contra nuevas colonizaciones o interferencias en los asuntos del hemisferio occidental y a la vez prometía a EE UU no inmiscuirse en las guerras europeas ni en las colonias europeas ya existentes.

El corolario Roosevelt (de 1904) fue una ampliación: el presidente Theodore Roosevelt transformó esa lógica defensiva en una pretensión de que Estados Unidos era una suerte de “policía” regional que podía intervenir en países latinoamericanos para “preservar el orden” y proteger intereses estadounidenses.

El diplomático recuerda que Maduro ha llevado a gran parte del país a una situación extrema, con una inflación superior al 500% y amplias capas de la población pasando hambre. Dezcallar se muestra prudente sobre el futuro inmediato de Venezuela. Señala que no se sabe qué ocurrirá tras la captura de Maduro: el régimen podría continuar con otro dirigente, incluso alguien igual o peor. Recuerda que Maduro no reconoció los resultados de las últimas elecciones.