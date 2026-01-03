Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern balear anhela "el fin de la dictadura criminal" de Venezuela

La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, comparte con los venezolanos residentes en la isla la "prudencia" ante la situación actual

Més condena la agresión militar ilegal de Estados Unidos contra el país latinoamericano

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una manifestación en Palma para reclamar "libertad en Venezuela"

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

El Govern de les Illes Balears anhela que la situación que vive en estos momentos Venezuela sea "el fin de la dictadura criminal" que ha privado a los venezolanos de "sus derechos y libertades", tal como ha manifestado la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, en su cuenta de X.

La máxima representante del archipiélago espera que, tras estos días de incertidumbre por la acción militar de Estados Unidos en el país latinoamericano, "se dé paso a una transición democrática en Venezuela".

Mientras tanto, el Govern balear comparte la "prudencia" que le han manifestado las asociaciones de residentes venezolanos en Mallorca, con quienes está en contacto a través de la directora general de Relaciones Institucionales, Xesca Ramis.

Los responsables siguen con atención la situación y se ponen "a disposición de los venezolanos residentes en nuestras Islas", tal como ha concluido Prohens a través de las redes sociales.

Condena de Més

Por su parte, la formación política Més condena la agresión militar ilegal de Estados Unidos contra Venezuela y reclama el cumplimiento íntegro del derecho internacional.

El partido ecosoberanista ha expresado su "rechazo completo al uso de la fuerza para la resolución de las controversias", en referencia a los bombardeos perpetrados por Estados Unidos en Venezuela.

Además, reclama el "cumplimiento íntegro del derecho a la soberanía de los Estados", tal y como establece la Carta de las Naciones Unidas.

