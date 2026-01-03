Baleares sigue con récord turístico, hasta noviembre acumula 18,7 millones de viajeros

Sirva el dato de los turistas que vinieron a Baleares en noviembre para vislumbrar que aunque siguen batiéndose récords el crecimiento se ralentiza: en noviembre llegaron más de 369.300 viajeros, con ligero descenso del 0,21 %, pero el gasto turístico subió un 2,4%, con 399 millones de euros. En los once primeros meses del año las islas han recibido los mismos visitantes que en todo 2025, más de 18,7 millones teniendo en cuenta a los viajeros tanto nacionales como internacionales, con un incremento del 1,8 %. Desembolsaron en el acumulado del año más de 23.106 millones de euros, un 4,7 % más.

La principal actividad económica del archipiélago continúa creciendo, pero a un ritmo más pausado sobre todo en la llegada de turistas, aunque también se refleja en el gasto. Hasta noviembre de 2024 el volumen de viajeros creció un 5 % y el gasto un 12 %

Así se desprende de los datos publicados por el Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat), que junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió este viernes las estadísticas Frontur y Egatur. Noviembre deja una cifra negativa en Baleares por la bajada en la llegada de turistas a Mallorca, con una caída del 1,2 %, cuyo impacto se debe a que vinieron a la isla un 13,3 % menos de viajeros nacionales, mientras que el mercado internacional creció más del 5 %. No obstante, el gasto de los visitantes en Mallorca fue de 341 millones de euros, un 1,95 % más que el mismo mes del año pasado.

Las islas han recibido 18,7 millones de turistas de enero a noviembre, un 1,8 % más

De enero a noviembre el conjunto del archipiélago registra una caída del mercado doméstico del 1,66 %, con más de 3,2 millones de turistas de otras comunidades autónomas. Sin embargo, los viajeros con residencia en el extranjero han crecido un 2,56 % en los once primeros meses de 2025, con más de 15,5 millones, con lo cual Baleares volverá a cerrar otro año de récord, a falta de contabilizar los visitantes de diciembre. Ahora bien, el año que ha terminado deja un cambio de tendencia con el enfriamiento de la llegada de viajeros mientras continúa a mayor velocidad el gasto turístico, el objetivo perseguido por el sector y la administración.

Al conjunto de España han llegado hasta noviembre casi 91,5 millones de visitantes

En cuanto al conjunto de España, se han recibido 5,8 millones de turistas internacionales en noviembre, un 2,1% más que en el mismo mes de 2024. En los once primeros meses de 2025 el número de turistas internacionales que llegaron al país alcanzó su cifra más alta, rozando los 91,5 millones, un 3,4 % más. Hasta noviembre el gasto total de los turistas extranjeros aumentó un 6,9 % y alcanzó los 126.707 millones de euros.

Menos pernoctaciones

Esa ralentización del número de turistas en el archipiélago se refleja en las pernoctaciones en las islas, que ascienden a 116.511.676 y que caen un 0,68 % entre enero y noviembre. Desglosado por mercados las noches de hotel de los extranjeros se quedan en tablas, pero las de los visitantes nacionales disminuyen un 3,95 %. Es Ibiza la isla que lastra al conjunto de las islas con una bajada de más del 6,6 % en pernoctaciones, que en el caso de los turistas domésticos es del 10,3 % y de los internacionales del 5,3 %. Mientras tanto, Mallorca se queda prácticamente igual, con 84.667.419 pernoctaciones, un 0,34 % más que en 2025, que solo caen en el mercado nacional, un 1,55 %.

Solo Mallorca concentra hasta noviembre 13,3 millones de visitantes, con una subida del 1,37 %

Solo Mallorca concentra hasta noviembre 13,3 millones de visitantes con un 1,37 % más. A Ibiza y Formentera viajaron casi 3,7 millones de turistas (+1,32 %) y a Menorca, 1,7 millones (+6,3 %).

Turistas extranjeros

Más de la mitad (54 %) del total de visitantes extranjeros llegados al archipiélago proceden de Alemania y del Reino Unido, si bien, como se ha venido mostrando durante todo 2025 los dos mercados tradicionales de Baleares han tocado techo. El turismo alemán ha caído un 1,8 % y el británico un 0,57 % entre enero y noviembre.

Atendiendo solo al turismo internacional, las islas atrajeron al 17 % del total que vino a España. Por delante de Baleares, con sus 15,5 millones de viajeros, se sitúa Cataluña, con más de 19 millones, y por detrás, Canarias, con 14,2 millones. En cuarto lugar figura Andalucía (13,7 millones), y siguen la Comunidad Valenciana (11,7 millones) o Madrid, con 8,4 millones.

En gasto turístico de los extranjeros la líder es la comunidad catalana con 23.456 millones de euros, seguida por Canarias, con 22.203 millones, y Baleares ocupa el tercer puesto, con 20.800 millones. En Mallorca los viajeros internacionales han dejado 16.606,4 millones de euros, un 4,3 % más.

El turismo francés es el que muestra mayor dinamismo con una subida de 20 % en el gasto, hasta 1.441,4 millones de euros.