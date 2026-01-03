Negocio de la vivienda y turismo disparan el dinero de Baleares en los bancos: 38.563 millones

El dinero que las empresas, familias y Administraciones de Baleares tienen depositados en los bancos no parece tocar techo, y ha cerrado el tercer trimestre de 2025 (el periodo de mayor actividad turística) con un nuevo récord histórico: 38.563 millones de euros, según se destaca en el último informe elaborado por el Banco de España.

La información aportada por la citada entidad no solo es destacable por tratarse del importe más elevado alcanzado hasta el momento a lo largo de los años, sino además por el potente ritmo con que ha crecido respecto al verano de 2024, al superar la cifra de este último periodo en un 8,2%.

Hay dos motores que explican en buena medida este crecimiento de las reservas económicas que Baleares tiene depositadas en las entidades financieras (la información del Banco de España no incluye el dinero en Bolsa). El primero es que el dato coincide con los meses de julio, agosto y septiembre, es decir, durante la fase de mayor actividad turística, con lo que eso supone para los ingresos de las empresas cuya facturación está vinculada al consumo de los visitantes.

Eso va acompañado de una situación de pleno empleo en las islas (incluso con problemas de escasez de mano de obra), lo que supone que estamos ante los meses con mayores ingresos en las familias.

Los ingresos del turismo impulsan las reservas de dinero de los baleares / M. Mielniezuk

Eso explica que el periodo del año en el que ese volumen de ahorro alcanza su punto más alto sea sistemáticamente ese tercer trimestre, para situarse en niveles algo inferiores durante los restantes.

El sector inmobiliario

Pero hay una segunda clave apuntada por los economistas consultados: la actividad inmobiliaria. Eso explica también que el reparto de ese ahorro sea desigual, y que alcance los niveles más altos entre los propietarios de viviendas en alquiler o que han procedido a su venta durante el pasado año, por la potencia de la inyección económica que eso supone. Hay que tener en cuenta las enormes revalorizaciones que se han registrado en el mercado inmobiliario balear, con encarecimientos superiores al 10% anual, con la correspondiente entrada de fondos entre los propietarios de las residencias que se comercializan.

No se oculta que para los que han de pagar esas viviendas y esos alquileres, con precios igualmente en máximos históricos, esa capacidad de ahorro se ve notablemente mermada, lo que explica también el recorte en el consumo de una parte de los residentes subrayado desde sectores económicos como el comercio o la restauración de Mallorca. Desde estas actividades se da por concluido el periodo de ‘botella de champagne’ que se abrió tras superar la pandemia de la mano de un consumo muy intenso.

Es igualmente destacable la velocidad con la que el ahorro de empresas, familias y administraciones de Baleares se ha incrementado a lo largo de la última década. Si en 2016 el valor de los depósitos en los bancos se situaba en los 23.131 millones de euros, en 2020 era de 26.904 millones. Las restricciones a la movilidad y la imposibilidad de consumir muchos servicios hizo que esas reservas se dispararan en 2021 (el denominado ‘ahorro cautivo’) para llegar a los 29.995 millones.

Los ingresos por alquileres y venta de viviendas refuerzan los depósitos en los bancos / B. Ramón

En verano de 2022 se situaron en los 34.577 millones de euros para descender durante el tercer trimestre de 2023 y quedarse en los 33.925 millones. Pero a partir de ahí los aumentos han sido notables, con 35.616 millones durante el periodo estival de 2024 y los 38.563 millones del tercer trimestre de 2025.

La deuda balear

Por lo que respecta al dinero que los baleares deben a la banca, el valor del crédito concedido y pendiente de devolución se ha elevado en el último año hasta situarse durante el tercer trimestre de 2025 en los 32.557 millones de euros. Pero en este caso el aumento interanual es mucho más moderado que en el caso de los depósitos, rozando el 2,3%.

En relación con el crédito, su valor en las islas se situó en el verano de 2010 en 46.480 millones de euros, un periodo en el que esa deuda más que duplicaba el dinero ahorrado, fruto de la denominada 'burbuja inmobiliaria'. En 2018 ese importe se había rebajado hasta los 29.045 millones, para volver a elevarse durante la pandemia. Entre 2022 y 2024 inició una ligera tendencia a la baja, para volver a crecer interanualmente en 2025.

Sin embargo, la situación actual se destaca por ser mucho más equilibrada que la de los años de la citada 'burbuja' que desembocó en una de las mayores crisis económicas de la historia. Si entonces la deuda llego a ser de 2,4 euros por cada uno ahorrado, ahora el dinero depositado en la banca supera el que se adeuda.